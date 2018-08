Zu ungewohnter Stunde, gegen 16 Uhr, rief am Mittwoch letzter Woche Alfred A. Keller, 57, Geschäftsführer der Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, die leitenden Herren seines Hauses in den Filmraum der dreizehnstöckigen Firmenzentrale im Frankfurter Stadtteil Niederrad.

Seinen verblüfften Managern verlas er ein kurz zuvor aus dem Schweizer Konzern-Hauptquartier in Vevey am Genfer See eingetroffenes Telegramm. Der NestU-Konzern, so übersetzte er die französisch abgefaßte kurze Depesche, wolle mit der Lebensmittelfirma Ursina-Franck in Bern fusionieren.

Mit der Blitzmeldung aus der Schweiz wurde die Branche von der größten Transaktion innerhalb der Nahrungsmittelindustrie Europas seit Jahren überrascht. Mit der Angliederung von Ursina-Franck (Jahresumsatz 1970: rund 1,6 Milliarden Mark) wird Nestlé (Umsatz: 9,5 Milliarden Mark) noch vor Unilever der größte Lebensmittelproduzent der Welt.

Auch auf dem deutschen Markt wird der Schweizer Trust, der 91 000 Leute beschäftigt und in 208 Fabriken produziert, vor Unilever und Oetker die Branchenführung übernehmen. Denn nach der Übernahme von Ursina-Franck werden die drei Nestlé-Firmen Deutsche Nestlé, Sarotti und Maggi mit zwei kräftigen Töchtern ihres künftigen Partners an einem Strang ziehen: mit der Münchener Firma Allgäuer Alpenmilch AG (Umsatz 1970: 475 Millionen Mark; Produkte:„Alete“-Kinderkost, Kondensmilch „Bärenmarke“ und Markenwein „Goldener Oktober“) sowie die Unifranck Lebensmittelwerke in Ludwigsburg (gut 200 Millionen Mark Umsatz; Produkte: „Thomy’s“-Feinkostartikel, „Inka“-Kaffee, „Caro-Instant“-Heißgetränk).

Der Konzernpakt von Vevey bedarf jetzt noch der Verabschiedung durch die Aktionäre beider Unternehmen am 6. Mai. Für zwei ihrer Aktien sollen die Besitzer von Ursina-Franck eine Nestlé-Inhaberaktie erhalten. Da dieses Bezugsverhältnis zu den jetzigen Börsenkursen für die Ursina-Aktionäre zu günstig ausfallen würde, will Nestlé sein Kapital vor der Fusion noch im Verhältnis 5:1 aufstocken.

Nicht ohne Grund wurden selbst intime Branchenkenner vom Zusammengehen der beiden führenden Schweizer Lebensmittelhersteller überrascht. Immerhin entstand Nestlés Partner vor einem Jahr selbst erst durch Fusion der Urlina AG (Konolfingen) und der Zürcher Gruppe Interfranck Holding. Doch offensichtlich hielt die in der Fachpresse als „Ehe von Milch und Kaffee“ gefeierte Liaison den zunehmenden Unbilden am Markt allein, nicht stand. Verwundbar blieb Ursina-Franck wegen zweier Grundübel: Das Unternehmen erzielt 60 Prozent seines Umsatzes mit reinen Milchprodukten, und es bestreitet die Hälfte seines Geschäfts auf dem deutschen Markt. Die mit Millionen-Investitionen verbundene Einführung neuer Produkte und der Aufbau neuer Vertriebsorganisationen in anderen Ländern hätten die Finanzkraft des Konzerns erheblich überfordert;

Auf der Suche nach einem starken Partner boten sich die Ursina-Manager ohne Umschweife ihrem Hauptkonkurrenten an. Für sie war dabei maßgebend, daß Nestlé über nahezu alles verfügt, woran es ihnen selbst ermangelt: Der Riesenkonzern kann seine Marktstrategie auf praktisch unerschütterlichen Finanzfundamenten entfalten, führt ein breites Spektrum von Produkten – von Milch, Schokolade und Suppen über Kaffee, Konserven und Käse bis Diätnahrung, Kinderkost und Mineralwasser – und setzt sein Sortiment über einen Vertriebsapparat ab, der in 50 Ländern auf fünf Kontinenten präsent ist.