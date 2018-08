Während deutsche Gemüter sich über Milliardenbeträge erhitzen, die jenseits der Grenzen den Klauen des heimischen Fiskus entrinnen, sind Frankreichs Steuerfahnder auf ein äußerst delikates Steuerdelikt im eigenen Land gestoßen: den Seitensprung am Nachmittag. Offensichtlich verdienen französische Hoteliers an den amourösen Abenteuern ihrer Landsleute eine Menge Geld, die Staatskasse jedoch hat am allgemeinen Glück keinen Anteil.

Pariser Hoteliers haben nämlich eine Steuerlücke entdeckt: Sie kassieren unter der, Hand beträchtliche Beträge von Kunden, die nach Abreise der Übernachtungsgäste und vor Ankunft der neuen Zimmermieter die leerstehenden Bettenkapazitäten nutzen. Nach amtlichen Angaben sollen diese Einnahmen zehn Prozent der Umsätze des Pariser Hotelgewerbes ausmachen. Kein Wunder, daß die ausgesperrten Steuerfahnder daran gern ihren Anteil hätten.

Da Seitensprünge nicht von der Steuer absetzbar sind, ist die Zahl der ausgestellten Rechnungen minimal. Kein Anlaß also, den unmoralischen Mehrwert für die Umsatzsteuer zu deklarieren. Selbst wenn die Experten ihre Vorschläge auf die steuermoralische Seite beschränken, müssen sie vermutlich die Waffen strecken. Denn dieser Art von Umsätzen ist wohl mit Steuergesetzen nicht beizukommen – schon gar nicht in Paris.

smi