Ein Drittel des Vermögens sollte in Haus- oder Grundbesitz angelegt sein, so lautet auch heute noch die traditionelle Formel der Anlageberatung. Das gilt selbst für den „kleinen Sparer“, der gerade mit dem Vermögensaufbau beginnt.

Früher gab es neben dem unmittelbaren Besitz an Grundstücken und Gebäuden und vielleicht noch der Mitgliedschaft bei einer Baugenossenschaft praktisch keine Möglichkeit, diesen Rat, der in zwei Inflationen seine Nützlichkeit bestätigte, zu befolgen. In der Regel wurde auf diese Weise aber weit mehr als ein Drittel der vorhandenen Mittel gebunden.

Seit rund zwölf Jahren läßt sich der Besitz an Grund und Boden besser dosieren. 1959 wurde in München von der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank und der Bayerischen Vereinsbank der iii-Fonds als erster Immobilienfonds aufgelegt. Andere Banken und Sparkassen folgten dem Münchener Beispiel. Heute kann man an jedem Banken- und Sparkassenschalter Anteile von Immobilienfonds kaufen.

Die Mindestanlage bei Immobilienfonds beträgt um 50 Mark (DESPA und Grundbesitz-Investment-Anteile). Die Ausgabepreise werden täglich veröffentlicht. Freilich sind die Preisschwankungen sehr gering. Sie resultieren aus einer im allgemeinen zweimal jährlich durchgeführten Bewertung des Fondsvermögens.

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAAG), das für diese Art von Immobilienfonds vom Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen vorgeschrieben ist, schreibt nur eine Bewertung des Vermögens pro Jahr vor. Die Anlagegesellschaften wollen das von ihnen verwaltete Vermögen jedoch häufiger bewerten lassen. So soll beim coop-Fonds beispielsweise das Vermögen zukünftig mindestens dreimal im Laufe eines Jahres bewertet werden. Für den Ausgabepreis wird der durch die Bewertung festgestellte Inventarwert um die Ausgabespesen erhöht: sie betragen vier oder fünf Prozent des Anteilwertes, je nach Fonds.

Zertifikate von offenen Fonds sind nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Vermögensbildung als Wertpapiere anerkannt. Für sie gelten zum Beispiel alle Vergünstigungen des 624-Mark-Gesetzes. Zertifikate können deshalb in einem Wertpapier-Sparvertrag angelegt werden. Der Wertpapiercharakter des offenen Immobilienfonds verhindert allerdings die Verwendung eines Bausparvertrages beim Erwerb dieser Anteile.

Diese sogenannten „offenen“ Immobilienfonds sind mit den auf Wertpapierbasis arbeitenden zu vergleichen. Zum Unterschied zu den Investmentfonds werden die Fondsmittel anstatt in Aktien oder Rentenpapieren in Häusern oder Grundstücken angelegt.