Von Klaus Besser

Wer nach Antwerpen reist, um ein Wochenende dieser schönen alten und zugleich sehr modernen Stadt zu widmen, sollte wissen, was ihn erwartet. Antwerpen ist zwar der zweitgrößte Hafen Europas und der drittgrößte der Welt, aber es ist keine Hafenstadt wie Hamburg oder Marseille, wo der Hafen Wesen und Atmosphäre bestimmt. Ein Hauch von Rubens weht durch alle Gassen, solide flämische Bürgerlichkeit erfüllt selbst die Nachtklubs. Kein Zufall, daß in dieser Stadt Europas Diamantenzentrale entstand, daß sich Europas Judentum hier die stärkste Bastion erhalten hat. Der Brillant, Statussymbol des Besitzbürgertums und des kleinen Mannes, der es zu etwas gebracht hat, findet in Antwerpen eine adäquate Umwelt. Man kann sich schwer vorstellen, daß eine Frau auf der Meir oder Keyserlei mit billigem Pariser Modeschmuck herumläuft. Nicht modischer Chic bestimmt hier den Ton, sondern beständiger Wert.

Wer weltstädtisches Leben, amüsante Hafenatmosphäre, urbane Abenteuer sucht, sollte Antwerpen meiden. Wer Kunstschätze, herrliche städtische Architektur und den Blick in die Geschichte liebt, dem sei Antwerpen wärmstens empfohlen.

Antwerpen hat in den letzten Kriegen relativ wenig gelitten. Dennoch sind die deutschen Bomben, die aus Zeppelinen im Ersten Weltkrieg auf die Stadt fielen, noch in Erinnerung. Im Hitlerkrieg wurde die Stadt erst nach der Befreiung am 4. September 1944 durch V-1- und V-2-Raketen bombardiert. Doch der Besucher sieht von den Zerstörungen wenig.

Anreise: Antwerpen hat keinen internationalen Flughafen. Brüssel-National ist nur 45 Autominuten entfernt. Mit dem Wagen erreicht man die Stadt über die Autobahn. Fahrzeit Köln–Antwerpen: zwei bis drei Stunden. Für TEE-Liebhaber gibt es Verbindungen über Köln und Amsterdam.

Hotels: Auch für Antwerpen sei die Ausgabe Benelux des „Guide Michelin“ empfohlen. In jedem Fall rate ich, in der Nähe des Hauptbahnhofs abzusteigen. Dort liegt Antwerpens lebendigstes Zentrum mit den besten Hotels, vielen Restaurants und Nachtklubs. Für jüngere Leute, die sich selbst versorgen wollen, gibt es einige Studio-Hotels mit eigener Küche: „Drugstore am Hauptbahnhof“ und „Euro-Studio am Sankt Jakobsmarkt“.

Wer etwas abseits, sehr ruhig und mitten im Hafengelände wohnen will, wage die Fahrt durch den Hafen über die Schelde-Laan zum Hotel „Nautilus“, einem Rundbau, wo man von allen Zimmern einen schönen Blick auf den Verkehr der Scheide und das riesige industrielle Hafengebiet hat.