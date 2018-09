Inhalt Seite 1 — Angst im Todeskarussell Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Kaiser

Jemand, der sich diese Tage in Cervinia etwas anders vorgestellt hatte – keine Schneestürme, keine Lawinen, keine verstopften Straßen, sondern Bilderbuchwinter in etwas mehr als zweitausend Meter Höhe –, meinte an der Bar des Hotels President Anfang vergangener Woche: „Wenn das hier nicht bald besser wird, suche ich mir zum Zeitvertreib eine amerikanische Witwe oder ich melde mich bei irgendeiner Mannschaft für den Viererbob.“ Wade Whitney, 32, Leutnant der US-Navy, Pilot des Bobs USA II bei der Zweierweltmeisterschaft, suckelte an seinem Drink und murmelte: „Ich würde die Witwe vorziehen, wenn ich die Wahl hätte.“ Einen Hocker weiter saß Gary Sheffield, Steuermann von USA I. Er feierte seit vier Tagen seinen neuen Geburtstag. Er war mit etwa 120 Stundenkilometern auf dem Rand der Zielkurve des 1508 Meter langen Eiskanals in Cervinia geritten, in dem man Weltmeisterschaften in einer Sportart austrug, die einst zum nervenkitzelnden Zeitvertreib der Playboys der zwanziger und dreißiger Jahre gehörte.

48 Stunden bevor Gary Sheffield sich und – einige hundert Zuschauer in Lebensgefahr brachte (der Schlitten wäre voll in die Tribüne gerast, wenn Sheffield auf unerfindliche Weise es nicht noch fertiggebracht hätte, ihn in den Auslauf zu bugsieren), war der Spanier Luis Lopez nur vierzig Meter weiter gestorben. Der spanische Steuermann Eugenio Baturone, Vize-Europameister im Vierer 1970, war über die Bande der gleichen Kurve hinausgeschossen, sein Schlitten drehte sich im Flug und prallte dann dumpf krachend in den Gegenhang. Luis Lopez war nur aushilfsweise hinter Baturone auf den Bremsersitz gestiegen. Eigentlich hatte man ihn als Leichtathletiktrainer für Spaniens Bobfahrer mitgenommen. Juillermo Rosal, der sonst auf diesem Platz saß, hatte tags zuvor sein Land beim Jahreskongreß des internationalen Verbandes vertreten, und fühlte sich nicht wohl nach dem Genuß schweren norditalienischen Rossos.

Lopez war der zweite Bob-Tote dieses Winters. Am 17. Dezember starb auf der nur tausend Meter langen Kunsteisbahn am Königssee bei Berchtesgaden der Österreicher Josef Schnellrieger während der Rennen um den Austria-Cup. Auf der gleichen Bahn hatten vierzehn Tage später der Riesserseer Horst Floth und sein Bremser Josef „Pepi“ Bader die Europameisterschaft gewonnen. Floth/Bader, die bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble die Goldmedaille im knappsten aller Rennen der Bobgeschichte verloren (nach vier Läufen Zeitgleichheit auf hundertstel Sekunden), wollten in Cervinia auch ihren 1970 in St. Moritz gewonnenen Weltmeistertitel verteidigen. Sie scheiterten in der gleichen Kurve im Training, in der auch der Spanier Baturone stürzte. Sein Bremser Pepi Bader wurde meterweise durch die Luft geschleudert, er fuhr mit völlig verpflastertem Gesicht nach Hause. Floth („Ich habe es zweimal im Fernsehen angeschaut und wundere mich, daß ich lebe“) verhinderte den Flug im Stile des Spaniers Baturone lediglich dadurch, indem er sein Gefährt brutal nach unten in die Eisrinne schleudern ließ. Der so temperamentvolle Gastwirt, der im Sommer bei Bergrennen genauso schnell bergauf fährt, war nachdenklicher, wortkarger geworden.

In den ersten neun Trainings- und Renntagen in Cervinia hatte es, zuerst mit dem Zweier-, dann mit dem Viererbob, gut zwei Dutzend zum Teil schwere Stürze gegeben. In jedem der Hotels, in denen die Mannschaften wohnten, hatten die Ärzte Vollbeschäftigung. Fast epidemisch traten nach einigen Tagen allerdings erklärliche Ausfälle auf: Unwohlsein, Magen- und Zahnschmerzen, plötzliche unaufschiebbare Geschäftsreisen, eine erkrankte Mutter, die man dringend besuchen mußte – Angst. Diese Regung ist nicht ironisierbar – sie bedeutete in diesem Falle sogar Intelligenz: weil Mut nämlich oft ein Ausschalten des Denkens und Nicht-Denken der Dummheit gleichzusetzen ist.

Der Schweizer Team-Chef Walter Graf, vor einem Jahr noch einer der besten Bobfahrer der Welt, erklärte in Cervinia: „Ich würde hier nicht herunterfahren, und wenn man mir zehntausend Franken anbietet.“ Sein Landsmann und einstiger Konkurrent Gion Caviezel ist jetzt Trainer der Kanadier. Er war abends damit beschäftigt, seine Schäfchen in den Bars Cervinias zusammenzusammeln. Nicht etwa, weil kanadische Bobfahrer krankhafte Trinker sind, sondern weil sie glaubten, mittels harter Getränke das mulmige Gefühl in der Magengegend loszuwerden.

Um einem voreiligen Schluß entgegenzutreten: Bobfahrer sind weder Dummköpfe noch Alkoholiker. Der Ohlstadter Bäckermeister Wolfgang Zimmerer, Weltmeister von 1969, scheint eher ein verträumter junger Mann zu sein. Er begeistert sich an alpinistischen Klettertouren, nicht wegen des Reizes der Gefahr: „Bist schon mal oben auf’m Gipfel gstanden? Das ist jedesmal eine Weltmeisterschaft!“ Er beherrscht den schweren Schlitten und die Geschwindigkeit, die ihn manchmal – ähnlich dem Test-Karussell der Astronauten – mit vierfachem Körpergewicht in die Kurve drückt. Sensationslust liegt seinem Naturell so entfernt, wie das Unbedingt-beweisen-Wollen „schaut mal, was ich für ein Kerl bin“. Der Theologiestudent Donat Ertl, Bremser im Viererbob Horst Floths, kam zu diesem Sport durch eine Anzeige: „Bremser gesucht.“ Er ist ein hervorragender Leichtathlet (100 Meter in 10,6 Sekunden, 400 Meter in 48 Sekunden). Manchmal scheint es, als ob ihn die Menschen hier noch mehr interessieren als die Rennen. Der Amerikaner David Dunn ist zu Hause in Wisconsin ein Gehirnchirurg mit großer Reputation. In Cervinia litt er zuletzt mehr darunter, nicht mehr mitfahren zu können, als unter den Schmerzen, die ihm drei gebrochene Rippen nach einem Sturz verursachten. Dr. Josef Hora ist Arzt in Marienbad. Er sagte vor seinem letzten Lauf im Zweierbob in Cervinia: „Ich wage es noch einmal, aber eigentlich ist die Bahn zu schwer für mich.“ Minuten später überstand er einen böse aussehenden Sturz mit einigen blauen Flecken.