Nicht nur in den USA macht man sich ernste Sorgen um das Problem der arbeitslosen Jungakademiker. Auch in Italien klagen erschreckend viele Hochschulabsolventen, keine passende Stelle zu finden. Zwei bis drei Jahre nach Verlassen der Universitäten sind fast acht Prozent der Diplomierten arbeitslos oder noch auf der Suche nach ihrer ersten Stelle. Am schlimmsten steht es um die Juristen: Fast ein Viertel aller Absolventen hat trotz zweijähriger Suche noch keinen festen Arbeitsplatz gefunden. Am teuersten kommt diese Unsicherheit den Staat zu stehen. Denn 67 Prozent aller Jungakademiker suchen eine sichere Stelle im öffentlichen Dienst, davon allein über 40 Prozent als Lehrer.

Mehr Geld soll es künftig für Studenten geben, die aus Bauernfamilien stammen. Durch eine geringere Bewertung des landwirtschaftlichen Vermögens kommen jetzt junge Leute in den Genuß der Studienförderung nach dem Honnefer Modell, deren Anträge bisher abgelehnt wurden. Ziel dieser Maßnahme des Bundeswissenschaftsministeriums ist es, Bauernkindern den Weg in die Hörsäle zu erleichtern.