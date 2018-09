Inhalt Seite 1 — Rösser ins Exil Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

In den vergangenen Monaten dürfte nun langsam alle Welt erfahren haben, daß am Ort der nächsten Olympischen Sommerspiele schon heute Rekorde aufgestellt werden: München ist die teuerste deutsche Stadt geworden, und sie verfügt über die schlechteste Luft, die es zwischen Tokio und New York je gab.

Die „heimliche Hauptstadt“ mit dem höchsten Freizeitwert verwandelte sich in einen Moloch. Freilich vermuten inzwischen immer mehr Bewohner dieses von Pestilenz infizierten Pflasters, daß es nur so einer listigen Stadtbehörde gelingen könne, endlich den Zuzug von jährlich etwa 45 000 Menschen (1970) einzudämmen. Alle sollen’s wissen, daß es sich überall billiger, sauberer und länger leben läßt als in Schwabing oder rund ums Hofbräuhaus.

„München ist krank“, wiederholte die Süddeutsche Zeitung am vergangenen Wochenende und stellte fest, daß in Sachen Zuzug „manches auf einen tiefgehenden Wandel“ hindeute. Denn: „Es sind .überwiegend Gastarbeiter, die heute noch nach München streben.“ Hingegen seien diejenigen, „die einst den Ruf der ‚heimlichen Hauptstadt‘ hinaustrugen“, größtenteils fortgezogen, und unter den Dagebliebenen begännen sich „unerwartet heftige Haßgefühle gegen diese Stadt aufzustauen“. Eine „laufende wissenschaftliche Untersuchung“ soll diesen Haß ans Tageslicht fördern.

Das ganze Ausmaß des schleichenden Verlusts an münchnerischer Atmosphäre wurde in diesen Tagen so richtig spürbar, als die Löwenbrauerei den Entschluß bekanntgab, „schweren Herzens“ ihre vierzehn Rösser aus dem Verkehr zu ziehen. Auch sie müssen nun aufs Land, werden dort zu leichter (!) Holzarbeit eingesetzt und dürfen nur noch als Gastarbeiter zur Oktoberfestzeit ins gesundheitsschädliche Münchner Klima zurückkehren. Die stolzen Kaltblüter, Symbol der Kraft und Reinheit Münchner Bieres und Münchner Gemütlichkeit, schaffen mit ihren fässerbeladenen Fuhrwerken nicht mehr nur die grüne Welle zwischen Propyläen und Löwenbräukeller, vielmehr fürchtet die tierliebende Brauerei, daß den Roßnaturen die Autoabgase schaden könnten. „Wir sind sehr stolz auf die Rösser und wollen sie nicht verlieren.“

Nach dem Hofbräu und der Paulanerbrauerei ist Löwenbräu die dritte, die ihre Pferde ins Exil schickte. Bei drei weiteren Brauereien stehen zwar noch einige Kaltblüter im städtischen Stall, aber auch sie müssen nach Möglichkeit die Münchner Luft meiden.

Just am selben Tag, an dem die Hiobsbotschaft aus der Löwenbrauerei kam, nahmen im Rathaus die Städträte viele schöne Worte und etliche Stapel Papier in Empfang, die sich mit Plänen beschäftigten, die dem „Originalitätsverlust“ Münchens entgegenwirken sollen. Nachdem der Bau von Großkaufhäusern, Behörden, Banken und Geschäftsgebäuden, U-Bahn-Schächte und Straßendurchbrüche die Münchner Innenstadt schon weitgehend verändert haben und längst eine „Funktionsumwandlung“ innenstadtnaher Wohnviertel stattfindet, soll jetzt das „charakteristische Stadtbild“ gerettet werden.