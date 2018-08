Von Stefan Woltereck

Was der Autofahrer gemeinhin als „Stoßstange“ bezeichnet, das hört in der Werkstatt auf den weit anspruchsvolleren Namen „Stoßfänger“. Die hochtrabende zweite Bezeichnung wird freilich den Tatsachen noch weniger gerecht: In den seltensten Fällen vermag ein Stoßfänger tatsächlich Stöße aufzufangen. Sein Blech beult ein, meist wird das hautnah darunter liegende Karosserieblech ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nun wäre es Unsinn, an die Stoßstangen übergroße Ansprüche zu stellen. Bei einem deftigen Anpraller mit 20 km/st und mehr müssen sie nachgeben – Panzerplatten vorn und hinten würden ja jede stoßmindernde „Knautschzone“ verhindern und der inneren Sicherheit geradewegs zuwider laufen. Kleine Rempeleien beim Parken aber sollten die Stoßfänger schadlos überstehen. Sie könnten das auch, wenn nicht das „Styling“ bei den meisten Marken viel wichtiger wäre als die Funktion.

Heutige Stoßstangen sind zum Teil so dünn, daß man sie mit bloßer Hand verbiegen kann. Meist sind sie so ungeschickt angebracht, daß sie sich über- und untereinander verhaken. Optische, nicht praktische Gesichtspunkte veranlassen viele Autohersteller, in die Stoßstangen Blinkleuchten und Scheinwerfer einzubauen. Nach der heutigen Rechtsprechung ist schon das Berühren eines anderen Wagens beim Einparken unstatthaft – bei diesen Stoßstangen kein Wunder. In den USA nutzt man den Parkraum weit besser aus: Die Wagen parken vielfach ohne Abstand, die Bremse ist nicht angezogen. Will einer raus, so schiebt er die Kolonne vorn und hinten weg, bis es ihm zum Ausscheren reicht.

Die Forderungen an den Stoßstangen-Konstrukteur ergeben sich eigentlich von selbst. Stoßfänger müssen

bei allen Fahrzeugen dieselbe Höhe haben,

selbst hoch genug sein, so daß sie sich bei voll beladenem und damit tiefer liegendem Wagen nicht übereinander schieben können.

Das Blech darf nicht gar zu dünn sein (beim Capri etwa, beim Simca 1301/1501 oder beim großen Citroën läßt es sich mit der Hand verbiegen, andere sind nicht viel besser).

Untersucht man die Funktion der Stoßstangen noch genauer, so ergeben sich weitere Forderungen ganz von selbst: