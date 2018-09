/ Von Joachim Schwelien

Alle, zehn Jahre wird die Bevölkerung Amerikas gezählt. So schreibt es die Verfassung vor. Die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses, die Zuteilung von Abgeordnetensitzen für die einzelnen Bundesstaaten solle nach einer Zählung fortgesetzt werden, die, so heißt es in der Verfassung, innerhalb von drei Jahren nach dem ersten Zusammentreten des amerikanischen Kongresses und sodann alle zehn Jahre vorzunehmen sei.

Dementsprechend wurde die erste amerikanische Volkszählung 1790 veranstaltet, damals unter der Leitung von Thomas Jefferson, der in dieser Zeit „Secretary of State“ war und dem damit auch das Statistische Bundesamt, das „Bureau of the Census“, unterstand. Heute ist es eine dem amerikanischen Handelsministerium untergeordnete Behörde. Einer der berühmtesten französischen Statistiker, Moreau de Jonnes, lobte diesen Erfassungseifer als beispiellos und vorbildlich, da die Amerikaner das einzige Volk seien, das sich eine regelmäßige statistische Übersicht über seine Zusammensetzung beinahe vom gleichen Tag an verschafft habe, an dem es seine Regierung gründete.

So war auch 1970 wieder ein Jahr der Volkszählung, Millionen von Familien vorstanden griffen im Frühjahr murrend, aber folgsam zum Kugelschreiber und füllten die Fragebogen des Statistischen Bundesamtes aus. In ihnen darf keinerlei Auskunft über Rasse oder Religion verlangt werden, weil das eine als diskriminierend hätte empfunden werden können und das andere gegen die strenge Trennung von Kirche und Staat verstoßen würde. Alle Daten über die ethnologische Komposition der Bevölkerung beruhen auf anderen Querschnittbefragungen, und wie viele Protestanten, Katholiken und Juden es in den USA gibt, ist nur bei den Kirchen zu erfahren.

Die letzte Volkszählung war genauer als irgendeine vorangegangene Datensammlung dieser Art, weil es inzwischen gelungen ist, den Faktor statistischer Fehler auf einen winzigen Protausendbruchteil herunterzuschrauben. Nach den unbestechlichen Ermittlungen der Addiermaschinen gab es am 1. April 1970 genau 204 765 770 Amerikaner, die sich mit der stark zusammengeschmolzenen Zuwachsrate von gut einem Prozent im Jahr vermehrt haben. Als diese Zahl vor kurzem bekanntgegeben wurde, war sie daher bereits überholt, denn inzwischen hatte die Bevölkerung schon wieder um ungefähr zwei Millionen Menschen zugenommen. Heute gibt es 207 Millionen Amerikaner. Von ihnen leben 1,6 Millionen als Soldaten, zivile Angestellte der Streitkräfte und Privatleute im Ausland.

Hält diese Entwicklung an, wird es im Jahre 2000 rund 300 Millionen Amerikaner geben. Bei einem Anteil von nur rund sechs Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen die Amerikaner vierzig Prozent des Weltenergieaufkommens, verarbeiten bis zu sechzig Prozent aller Naturschätze der Erde und leisten ein Sozialprodukt von jährlich tausend Milliarden Dollar. Die Amerikaner sind die weitaus reichste Nation der Welt, und sie werden immer reicher. Der Wohlstand freilich schafft immer höhere Ansprüche statt satte Befriedigung besonders bei denen, die ihn zwar sehen, aber nicht an ihm teilhaben. Das erklärt die wachsende Unrast jener über zwanzig Millionen Amerikaner, die als arm gelten und deren soziale Ansprüche nicht befriedigt werden. Immerhin hat die Zahl der „armen Amerikaner“ in dieser Dekade um 15,2 Millionen Menschen abgenommen, doch werden noch immer 24,3 Millionen zu dieser Kategorie gezählt. 1959 galt eine von fünf amerikanischen Familien nach dem amtlichen Standard als arm, 1969 nur noch eine von zehn Familien.

Neger sterben früher