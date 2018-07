Von Ruth Herrmann

Susanne lebt mit ihren Eltern, einem älteren Bruder und einer kleinen Schwester in einer Neubausiedlung am Stadtrand Hamburgs. Wie die meisten Contergankinder wird sie in diesem Jahr zehn Jahre alt.

Wenn Susanne jemanden begrüßt, macht sie den Knicks, der früher für Mädchen obligatorisch war. Sie hat keine Arme, an den Schultern nur die kleinen Finger. Sie trägt ein Kleid mit kurzen Volants statt der Ärmel. Als sie ihre Eltern zum erstenmal fragte, warum sie keine Arme und Hände hat, erhielt sie die Antwort: „Es war ein Unfall im Mutterleib.“

Susanne kommt ins Wohnzimmer. Sie sucht etwas im Stopfkorb. Ohne sich abzustützen, hebt sie den Korbdeckel mit dem Fuß ab, legt ihn beiseite, nimmt ein kleines Wollknäuel heraus, setzt den Deckel zurück und trägt das Knäuel zwischen den Zehen hinaus. Sie hat Spezialstrümpfe mit offener Spitze an.

Der Vater erzählt: „Seit zwei Tagen geht meine Tochter in die allgemeine Grundschule hier, in der Nähe. Beide Male kam sie begeistert zurück. Das ängstigt uns etwas, weil ihre Enttäuschung bald um so größer werden wird. Damals als sie eingeschult wurde, hat sie furchtbar geweint, weil sie in den Schulbus für behinderte Kinder einsteigen mußte und nicht mit den anderen Kindern der Siedlung zur Schule gehen durfte. Sie hat schließlich eingesehen, daß sie in die Sonderschule mußte. Jetzt ist sie froh, daß sie endlich in diese Schule gekommen ist. Übrigens haben das inzwischen zwei Drittel der achtzig Contergankinder in Hamburg geschafft.“

Susanne ist eine gute Schülerin. Daran ist nichts Besonderes. Die Contergankinder sind – wenn sie nicht geistige Schäden haben – nicht bessere oder schlechtere Schüler als andere Kinder, nicht fleißiger, nicht fauler. Daß sie für alles mehr Kraft, mehr Energie aufwenden müssen, steht auf einem anderen Blatt. Auch daß für sie die Entwicklung ihrer geistigen Fähigkeiten noch viel entscheidender ist als für andere: Handwerkliche Berufe bleiben ihnen verschlossen. Dennoch steht am Anfang natürlich die mögliche Entwicklung ihrer körperlichen Geschicklichkeit.

Warum hat Susanne keine Prothesen?