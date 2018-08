Von Nina Grunenberg

Karl Holzamer ist 64 Jahre alt, seit neun Jahren Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und rechnet damit, am 17. Februar zum dritten Male gewählt zu werden. Die Rechnung wird vermutlich aufgehen, denn der „Professor“ – so nennen ihn seine Mitarbeiter – hat bisher keinen Gegenkandidaten. Andererseits liegt die Wahl auch nicht so außerhalb jeder Diskussion, daß sie etwa nur als pure Formalie betrachtet werden dürfte. Wenn das Büro des Intendanten dennoch aus allen Wolken zu fallen scheint, wenn jemand jetzt und deswegen um ein Gespräch mit dem Professor bittet, so ist das vielleicht ein Indiz für das dem ZDF und seinem Schöpfer Karl Holzamer eigene Harmoniestreben, aber kein zweckdienlicher Hinweis auf die reale Gefechtslage.

Karl Holzamer ist gerne Intendant. Zu seinem 60. Geburtstag meldete die Presseabteilung unter dem Rubrum „Was nicht jeder weiß“, in seiner Wahl zum Chef des Hauses habe er die Krönung seiner Arbeit gesehen; er wolle mithelfen, „eine intakte Welt zu schaffen und keine in sich zerfallende“.

Vorher war Holzamer außerordentlicher Professor für Philosophie, Psychologie und Pädagogik in Mainz gewesen. „Holzamers Zuversicht zum Gelingen“, so hieß es damals weiter, „sein Optimismus wächst nicht aus bedenkenloser Hoffnung, sondern aus wohlbegründetem philosophischen Erkennen. Hieraus schöpft er die Kraft, hieraus den Mut, hieraus die Zähigkeit. Wurde er gerade in den Monaten der wirtschaftlichen Schwierigkeiten gefragt, wie es ihm ginge, zögerte er keinen Augenblick mit der Antwort: ‚Danke, gut, aber bewegt!‘“

Im Hinblick auf den 17. Februar wäre das auch jetzt eine gute Antwort auf die Frage nach seinem Befinden. Es gab ein paar Hürden, die Holzamers Wunsch im Wege standen, so lange Intendant zu bleiben, bis die Sendezentrale in Mainz-Lerchenberg – sie soll die modernste Europas werden – fertiggestellt und damit auch die äußerliche Aufbauphase des ZDF beendet ist. Nichts wäre aber den Verantwortlichen des ZDF ein größerer Greuel als eine auf offener Straße ausgetragene Kandidatenschlacht um den Intendantenposten, wie es zwischen Werner Höfer und Klaus von Bismarck im WDR geschah.

Um Transparenz zu demonstrieren, benutzen sie andere Gelegenheiten. So veröffentlicht die Mainzer Länderanstalt ihren Haushaltsbericht (was die Anstalten des Ersten Fernsehens lange für unnötig hielten); der ZDF-Intendant, dessen Vergnügen an der Kunst der freien Reden schon sprichwörtlich ist, lädt seine Sorgen und Probleme im „Gespräch mit dem Zuschauer“ ab (worüber die Intendanten der ARD nur lächeln). Dafür wird aber beim ZDF das interessante Feld der Personal- und Parteipolitik um so vertraulicher und verschwiegener behandelt.

Bisher ist kaum aufgefallen, daß die Intendantenwahl um ein halbes Jahr vorverlegt wurde. Normalerweise wäre der Intendant im Oktober gewählt worden, denn Holzamers Amtszeit läuft erst im Frühjahr 1972 aus. Der vorgezogene Termin wird der geschickten Regie des ehemaligen Holzamer-Assistenten Dieter Stolte zugeschrieben, der jetzt Leiter der Hauptabteilung Programmplanung ist und im ZDF auch als „Schatten-Intendant“ apostrophiert wird. Er vermied damit eine öffentliche Diskussion über die Intendantenwahl, die unvermeidlich gewesen wäre, wenn andere Kandidaten genügend Vorbereitungszeit gehabt hätten und nicht überrascht worden wären. Sein Interesse hatte beispielsweise der Konstanter Politikwissenschaftler Waldemar Besson angemeldet, der dem ZDF durch seine Arbeit im Fernsehrat verbunden ist. Er hätte bei einigen CDU-Mitgliedern im Wahlgremium auf Unterstützung rechnen können, die nach zehn Jahren Holzamer die Zeit für einen Wechsel gekommen sehen. Dem scheint nun Dieter Stolte fürs erste vorgebaut zu haben.