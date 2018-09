Nach dem Kollaps im Dezember ist es dem EWG-Ministerrat am Dienstag dieser Woche nun doch noch gelungen, die Sechser-Gemeinschaft zur Wirtschafts- und Währungsunion weiterzuentwickeln. Die erste Stufe wird rückwirkend vom 1. Januar an in Kraft gesetzt.

Dennoch ist kein Wunder geschehen. Vielmehr wurde der Kompromiß dadurch möglich, daß für diese Union jetzt viel bescheidenere Ziele beschlossen wurden. Was Frankreich im Dezember nicht zu schlucken bereit war, haben seine fünf Partner ihm diesmal gar nicht erst zugemutet. So wurde vor allem darauf verzichtet, daß die Sechs sich schon von Anfang an auf das Endmodell verpflichten: auf eine Einheitswährung und eine Art europäischer Teilregierung für die Wirtschaftspolitik. Absichtserklärungen ersetzen den ursprünglich vorgesehenen automatischen Ablauf, der keine Umkehr mehr erlaubt hätte. Die Errichtung künftiger Gemeinschaftsbehörden und die Parlamentsrechte bleiben offen.

Auf diesen Pragmatismus in Reinkultur hatten sich im Januar schon Brandt und Pompidou geeinigt. Dennoch wird sich Frankreich nicht einfach die Rosinen aus dem Kuchen picken können. Bleibt die geplante Parallelität von währungspolitischen Maßnahmen – bei denen der Franc am meisten profitieren kann – und wirtschaftspolitischer Koordinierung aus, so erlaubt eine Klausel, nach fünf Jahren alles auf null zurückzudrehen. Unübersehbar ist, daß der Unionsplan seiner politischen Philosophie beraubt wurde und er deshalb keineswegs mehr mit Sicherheit in die europäische Konföderation hineinführt. Indessen bleibt die Zukunft völlig offen: Wirtschaftliche Zwänge können eines Tages die politischen Einsichten herbeiführen, an denen es heute noch fehlt. B.