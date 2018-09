Hervorragend:

„Frankenstein und die Monster aus dem All“, von Ishiro Honda. „Cardillac“, von Edgar Reitz. „Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach“, von Volker Schlöndorff

Im Fernsehen: „Der Löwe hat sieben Köpfe“ (1969), von Glauber Rocha (Bayern III am 14. Februar). Nur der Originaltitel gibt, mit dem Grammatikfehler, einen Eindruck: „Der Leone have sept cabecas“, weil er die Sprachen der Kolonialmächte kombiniert und zerstört, über die Rocha als Vorkämpfer der Dritten Welt mit diesem Film triumphiert. Die „tragische Farce“ (Rocha) über den Imperialismus gibt, mit einer kräftigen Zugabe an Utopie, die Vertreter dieser Mächte (CIA, Kirche, Söldner, Wirtschaft) der Lächerlichkeit und dem Haß preis, und der Film treibt in seinen aneinandergereihten und eher synkopisch integrierten Tableaus Destruktion an den Mustern des europäischen und nordamerikanischen Kinos. (Peter W. Jansen)

„Unterwelt“ (1927), von Josef Sternberg (Bayern III am 13. Februar), ist der erste Gangsterfilm, der den Namen verdient: der Gangster als sympathischer, scheiternder Held, der die herrschende Ordnung in Frage stellt. Während die „schwarzen“ Filme erst mit den Geräuscheffekten des Tonfilms reüssieren konnten, ergibt sich bei Sternberg Suspense aus der Kombination von Licht, Mimik, Einstellungswechsel, Montage. Daran lag ihm mehr als an dem neuen Typ von Film, zu dem ihm Ben Hecht eine authentische Story geliefert hatte. Nicht das Handwerk wird für eine spannende Sache in Dienst genommen, sondern der Stoff zum Anlaß für Artifizielles. Ergebnis: Geburtsstunde eines Genres. (Peter W. Jansen)

„Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß“ (1967), von Jean-Luc Godard (West III am 13. Februar). „Das Messer im Wasser“ (1962), von Roman Polanski (Südwest III am 13. Februar). „Iwans Kindheit“ (1962), von Andrej Tarkowsky (ZDF am 15. Februar). „Easter Parade“ (1948), von Charles Walters, mit Judy Garland und Fred Astaire (Nord III am 14. Februar).

Sehenswert:

„Whisky brutal“, von Richard Quine. Ein Hollywood-Film wie von vor zwanzig Jahren. Mit Lust an viel Action und lakonischen Dialogen wird eine Schwarzbrenner-Fehde in den letzten Wochen der Prohibition 1932 abgehandelt. Dem routinierten Regisseur ist kein großer, aber intelligent kurzweiliger Film gelungen, mit einer Galerie sturer Kentucky-Typen, einem pathetischen Finale und Richard Widmark, dessen alter Zynismus lange nicht mehr so gut war. (Hans C. Blumenberg)