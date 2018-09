Nun stehen sie nicht mehr auf dem glatten Eisparkett mit ihrem Bauchladen, aus dem sie Noten zückten, mit Beifall bedacht oder mit Buhrufen überschüttet; jetzt sitzen sie außerhalb der glitzernden Arena vor einer Tastatur: die Preisrichter. Auf einen Schlag erscheinen dann die Noten auf dem magischen „Belsazar“, ängstlich von den Akteuren erwartet. Ist das neue Verfahren zwar technisch perfekter, wirkt es doch anonymer – wenigstens wird aber jeweils die Nationalität des Preisrichters über seinem Urteil eingeblendet.

Was sich aber jetzt in Zürich an Prestige-Manipulation bei der Kür im Eistanz der Europameisterschaft abspielte, war wieder einmal geeignet, die Zornesadern der Zuschauer schwellen zu lassen. In der Pflicht hatte der sowjetrussische Preisrichter das wundervoll ausgewogene deutsche Tanzpaar, die Geschwister Buck aus Ravensburg, als einziger statt auf Platz eins oder zwei auf Platz drei gesetzt. In der Kür wiederholte er sein Manöver, das nun der bundesdeutsche Preisrichter zu durchkreuzen suchte, indem er seinerseits das großartige russische Paar Pachomowa/Gorschkow auch auf den dritten Platz abrutschen ließ: Beides krasse Fehlurteile, denn einen Notwehrparagraphen gibt es im Sport für einen Richter nicht. Aber zu bedenken sei doch, ob man nicht solch eindeutig aus dem Rahmen der übrigen Urteile herausfallende Bewertung durch ein oberstes Kampfgericht annullieren könnte oder einfach automatisch die beiden extremsten Noten nach oben oder unten, wie beim Sprunglauf, streicht.

Aber gerade im Wintersport ist man mit Änderungen überholter Methoden besonders konservativ, wenn man sich auch jetzt der Elektronik bedient. So wird wahrscheinlich die Wut über die Preisrichter noch lange Zeit ein sportjournalistischer Evergreen bleiben. A. M.