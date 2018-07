Wie provinziell unser Denken und Diskutieren geworden ist! Wer in Asien gesehen hat, welche gewaltigen Wandlungen in der Welt vor sich gehen, der ist verblüfft, nach fünf Wochen Abwesenheit festzustellen, daß in der Bundesrepublik noch immer die gleichen Themen die Diskussion beherrschen: Haben Brandt, Scheel, Bahr deutsche Rechtspositionen verschenkt? Hätten Kiesinger, Strauß, Barzel sie dem Vaterland erhalten können? Wer hat Illusionen, die Linken mit ihrer Ostpolitik – die Rechten mit ihrem Status-quo-Denken und so weiter, und so weiter.