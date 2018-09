London, im Februar

Daß ein Rolls-Royce ein Statussymbol sei, behaupten meist nur diejenigen, denen er zu teuer ist. Wer einen „Silver Shadow“ besitzt, schätzt ihn in erster Linie als Auto. Und er wäre froh, wenn es das Symbol vorn auf dem Kühler, die Figur mit den Flügeln, nie gegeben hätte. Denn der Ärger mit Rolls-Royce begann, als die Firma nicht länger mit ihren Rädern am Boden bleiben, sondern unbedingt in die Luft steigen wollte.

Schon Mr. Rolls, dem Kaufmann, war der Höhenflug schlecht bekommen. Vier Jahre nach Gründung des Unternehmens kam er als Amateurpilot ums Leben. Mr. Royce dagegen, der Autobauer, wurde siebzig und genoß den Ruhm der Marke RR. Im Laufe der Jahrzehnte wurde sie an zahllosen Flugzeugmotoren und Düsentriebwerken angebracht. 81 Luftwaffen der Welt bestellten bei Rolls-Royce, und ganze Zivilflugflotten bauten auf die Solidität der Produkte aus Bristol und Derby.

Nur die Nachfahren von Mr. Rolls konnten nicht mithalten. Die moderne Flugtechnologie, für die meisten Staaten schon zu teuer, war der einen Firma zuviel geworden. Der Vertrag mit Lockheed (USA) sollte Rolls-Royce sanierer. Nationaler Exportfuror und die Devisengier einer Regierung,, die dem Pfundkurs alles zu opfern bereit war, kamen zusammen mit leichtfertiger Kalkulation der Firmenleitung. Wie Thomas Buddenbrook kaufte sie auf dem Halm, und der Wirbelsturm der Inflation verdarb ihr die Ernte.

Rolls-Royce im Konkurs“ wird nun als Schlagzeile in Englands Geschichtsbüchern neben Meldungen stehen wie „Untergang der ‚Titanic oder „Japaner besetzen Singapur“.

Zur Tragödie, die vor allem eine Tragödie für Tausende von Arbeitnehmern ist (womöglich auch bei Lockheed), gehört freilich stets das Saryrspiel. Es wurde tags darauf angekündigt unter dem Titel „Tories verstaatlichen Rolls-Royce“. Was alle Logik der Finanz-, Sozial- und Außenpolitik für sich hatte, reizte dennoch die Lachmuskeln: Ausgerechnet einem Kabinett, das die Reprivatisierung der Staatsbetriebe mit messianischem Eifer betreibt, mußte diese Krise unterkommen. Man darf gespannt sein, ob auf dem nächsten Parteitag der Tories die Besitzer von „Silver Shadows“ etwas abseits parken werdei. Karl-Heinz Wocker