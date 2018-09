Weiterbildung, Erfahrungsaustausch und Information im Berufsleben können heute nicht mehr allein mit der Lektüre von Fachzeitschriften bestritten werden. Wer gar auf einem Spezialgebiet den Anschluß an die internationale Entwicklung nicht verlieren will, wird sich hin und wieder im Ausland umsehen müssen.

Die großen Reisebüroketten in Deutschland, wie das Deutsche Reisebüro (DER) oder Kühne & Nagel, veranstalten, deshalb immer häufiger Studienreisen ins Ausland,-die dem Teilnehmer zur beruflichen Fortbildung verhelfen sollen.

Auch die Hapag-Lloyd-Reisebüroorganisation arbeitet auf diesem Gebiet eng mit Wirtschaftsvereinigungen und Berufsverbänden zusammen. Um den speziellen Problemen dieser Reisen gerecht werden zu können, hat Hapag-Lloyd eine Abteilung „Wirtschaftsdienst Studienreisen“ aufgebaut, die ausschließlich Studienreisen plant, ausarbeitet und durchführt.

Allein in diesem Jahr werden rund 70 Reisen ausgeschrieben. Freilich wird für sie nicht der Werbeaufwand getrieben, wie für das „Produkt“ Urlaubsreise.

Die Studienreisen, die grundsätzlich so geplant sind, daß sie das Finanzamt als berufliche Studienreisen anerkennt, werden damit steuerlich absetzbar (siehe ZEIT Nr. 1/71). Sie werden ausschließlich in Fachzeitschriften annonciert. Dadurch ist gewährleistet, daß wirklich nur fachlich Interessierte an den Studienreisen teilnehmen. Damit sie sinnvoll durchgeführt werden können, nehmen in der Regel nicht mehr als 30 Personen teil.

Beispielsweise wird vom 1. bis 16. März eine „Amerika-Studienreise für mechanisierte und automatisierte Arbeitsverfahren in der spanlosen Umformtechnik“ durchgeführt. Auf dieser Reise werden zehn Betriebe besichtigt, eine Ausstellung besucht und zahlreiche Vorträge gehört. Die Reise kostet 4880 Mark inklusive Halbpension.

Ebenfalls in die USA führt eine Studienreise mit dem aktuellen Thema „Planung und Bau von Hochschulen, Forschungslabors und Bibliotheken“ in der Zeit vom 25. Oktober bis 9. November. Interessierten Kreisen aus dem Hochschulbereich sowie Architekten und Baufachleuten ausführender Unternehmen wird dabei Gelegenheit geboten, sich mit den modernsten amerikanischen Hochschul- und Bibliotheksbauten bekannt zu machen. Gemeinsame Träger der Reise sind der Bauverlag, Wiesbaden/Berlin, und der Vincentz-Verlag, Hannover. Die Durchführung liegt beim Hapag-Lloyd-Reisebüro. kde