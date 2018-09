Nürnberg

Auf der 22. Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg ist er soeben zum erstenmal öffentlich und sofort korrekt aufgetreten; seine Konstruktion entsprach den technischen Zeichnungen seiner Kreatoren: der „Olympia Waldi“. Das „offizielle Maskottchen“ der Olympischen Spiele 1972 in München ist in die Produktion gegangen und taucht auf in Holz und aus Stoff, aus Plastik und Frottee, auf Rädern mit dem Schwänze wedelnd, als Knautschtier und als Puzzle: dick, dünn, rundlich, flach, aufblasbar, zusammensetzbar, aber immer dreidimensional. Er muß vieles und darf vieles nicht sein. Er darf, zum Beispiel, nicht kleiner als zwölfeinhalb Zentimeter sein, denn die Minimalgröße „ist definiert durch die Reproduzierbarkeit des Emblems“, der olympischen Spirale samt den fünf Ringen: Kleiner könnte sie keiner mehr erkennen, und das wäre schade, denn Waldi ist ein Gegenstand der Werbung, auch wenn man damit spielt.

Das Konstruktionsblatt nennt die folgenden möglichen Variationen: „Zerlegbarkeit; Bewegbarkeit des Kopfes und der Ohren; verschiedene Stellungen des Schwanzes.“ Die Entscheidung über weitere Variationen trifft der Schöpfer, die Abteilung Visuelle Gestaltung des Organisationskomitees. „Zwei weitere unveränderliche Merkmale des Olympia-Waldi sind die Streifen und die Farbgebung. Die Streifen“ – senkrecht an dem Kunsthund angebracht „gliedern den Körper; Kopf, Ohren, Brust, Hinterbeine und Schwanz sind einteilig... Die Streifen müssen inmindestens drei, optimal sechs Farben“ – zugegeben: sehr schöne Farben – „erscheinen.“ Aber nicht alles ist vorgeschrieben: „Eine bestimmte Reihenfolge ist nicht festgelegt; nur Kopf und Schwanz sind immer hellblau.“

Die Bauvorschrift des olympischen Tieres aber, sagt der stellvertretende Generalsekretär des Komitees, „hat wohl durchdachte Gründe“, nämlich: Es soll erkennbar bleiben, „daß alle Olympia-Waldis der gleichen Familie angehören“ und „daß eine Verwendung als kitschige Miniaturnippes ausgeschlossen wird.“ Ein schickes Vieh.

m. s.