Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als der Aufsichtsrat der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft in der Münchener Königinstraße zusammentrat, um einen neuen Generaldirektor zu küren. Bis zuletzt herrschte im Hause der Hauptverwaltung des größten deutschen Versicherungskonzerns absolute Unklarheit darüber, wer als Nachfolger des 67jährigen Alfred Haase Spitzenmanager der deutschen Assekuranz werden würde. Bereits seit Monaten wurde im Münchener Allianz-Palast wie in der Versicherungsbranche über den neuen Mann gerätselt, denn einen „Kronprinzen“ hatte Haase nach allgemeiner Auffassung nicht aufgebaut.

Als dann das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung bekannt wurde, war die Überraschung vollkommen. Der 43jährige Dr. jur. Wolfgang Schieren, auf den die Wahl gefallen war, hatte nicht zu den Favoriten gehört. Er ist zwar für die Allianz selbst alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, da er bei seinem fünfzehnjährigen „Wanderleben“ im Hause vielen der 17 500 festangestellten Mitarbeiter im – Innen- und Außendienst sowie der 61 500 haupt- und nebenamtlichen Vertreter bekannt geworden war. Doch für die Öffentlichkeit war er so gut wie unbekannt. Auch in der Allianz-Zentrale glaubte kaum jemand außerhalb der Verwaltungsgremien an seine Berufung. Dazu ein Aufsichtsratsmitglied ironisch: „Die Leute im Hause tippen immer falsch.“

Schieren war erst vor einem Jahr von Haase „zur besonderen Verwendung des Vorstandsvorsitzenden“ als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand berufen worden, nachdem er vorher drei Jahre lang als „Landesdirektor“ die Zweigniederlassung Berlin geleitet hatte. Dort war er allerdings „allianz-weit“ aufgefallen und hatte zweimal den Wanderpreis für die erfolgreichste Zweigniederlassung, einen bronzenen Speerwerfer, erhalten.

Nach München wurde Schieren dann-schon in der Absicht gerufen, ihn auf seine Eignung für den Top-Job des größten deutschen Versicherungsunternehmens (Allianz hat über 28 Milliarden Risiken unter Vertrag und am deutschen Sachversicherungsgeschäft einen Marktanteil von-20 Prozent) zu testen. Diesen Test hat er offenbar vorzüglich bestanden, obwohl er sich das vergangene Jahr vorwiegend mit Grundsatzfragen der Branche beschäftigte. Schieren residierte in der vierten Etage der Generaldirektion in unmittelbarer Nachbarschaft Haases und galt allgemein als dessen „rechte Hand“ und „Schatten“.

Aber kaum jemand glaubte: an einen derartigen „Generationensp’rung“ bei der Auswahl des neuen Mannes. So wurde Schieren, der noch im letzten Geschäftsbericht im Vorstandsverzeichnis ganz unten an 16. Stelle rangiert hatte an der Gerüchtebörse überhaupt nicht notiert. Haase hat seinen Kritikern, die ihm vorwarfen, sich zu wenig um einen geeigneten Nachfolger – gekümmert zu haben, ein Schnippchen geschlagen.

Wolfgang Schieren ist ein echter „Homo novus“. Man wollte, so einer der Aufsichtsräte, nicht die „langweilige Tour“ der Anciennität einschlagen, sondern der jungen. Generation sofort eine Chance geben. Der Aufsichtsrat habe sich dabei mit den „wichtigeren Leuten“ im Vorstand abgesprochen und sei deshalb überzeugt, daß Schieren vom Vertrauen auch seiner älteren Kollegen getragen werde.

Was gab nun, abgesehen vom Alter, den Ausschlag für Schierens Kür? Seine intime Kenntnis des Geschäfts von „unten“ her, seine Erfahrungen im Außendienst, seine „vorzüglichen Kunden-, kontakte“, seine Verdienste auf internationalem Parkett (1965/66 machte er die Zweigniederlassung Paris wieder fit, nach eigenem Zeugnis seine „anstrengendste. Zeit“, sein moderner kooperativer – Managementstil und die von ihm schon bisher praktizierte Kollegialität. So jedenfalls sieht man es im Aufsichtsrat.