„Drei“, Anatomie einer Liebesgeschichte, von Kay Hoff. Eine alltägliche Story: Ehefrau verläßt Ehemann für eine Woche und kehrt zurück.Die eingeschalteten Informationen über Beamtenverhältnis, Anatomie, Kommunalobligationen sollen die Banalität der Dreiecksgeschichte – wie sagt man doch? Denunzieren! So sagt man. Eheurlaub für Frau Schmella, mit Stichwortgruppen durchsetzt. Werbesprüche fürs neue Auto. Fahren Sie die Maschine ruhig mal voll aus. Die Liebesgeschichte wird also auseinandergenommen, neu zusammengesetzt und – wie sagt man doch gleich? In Frage gestellt! So sagt man. Nicht genug damit. Der Autor korrespondiert auch mit seinem Verleger über die Entstehung seiner Liebesgeschichte. Es fehlt wirklich nichts. Die Schablone der Geschichte wird entschablonisiert durch eine Methode, die nun aber schon wieder selber zur Schablone geworden ist, denn bis wohin hätte sich der Zweifel am Erzählen wohl nicht herumgesprochen? Rätselhaft, wie sich redliche und nicht mehr ganz junge Autoren durch das Neueste von vorgestern in eine solche Hysterie treiben lassen, daß sie alles vergessen, was sie einmal an Besserem gekonnt haben. (Goverts Verlag, Stuttgart; 223 S., 18,– DM) Martin Gregor-Dellin

„Guillaume Apollinaire ist tot. Und anderes“, Gedichte, Prosa, Kollaborationen von Ted Berrigan. Einen komplikationslosen Zugang zum Verständnis und Selbstverständnis Ted Berrigans und dieses seines Lyrikbandes (Prosastücke sind selten) schaffen die in 75 Punkten zusammengefaßten „Notizen“ von Rolf-Dieter Brinkmann, der amerikanische Beat-Autoren-Interessen sachverständig in Deutschland vertritt; sie sind der vor einem Jahr erschienenen Anthologie neuer amerikanischer Lyrik „Silver Screen“ vorangestellt, die neben Gedichten von O’Hara, Bukowski, Padgett, Blackburn, Warsh und vielen anderen das angeblich wichtigste Produkt der jüngeren USA-Lyrikergeneration enthält: Berrigans „Tambourine-Life“. Der neue Lyriktyp ist theorie- und autoritätsfeindlich, belehrt nicht, versinnbildlicht nicht, erhebt nicht, verschafft keine Scheinlegitimität, indem er sich zwecks Bewältigung Sprachprobleme erzeugt; sondern er beschreibt, was es zu sehen gibt. Die Gedichte sind „momentane Kombinationen von sinnlichen Erfahrungen, als eine Art Blitzlichtaufnahmen zu Papier gebracht und ausschließlich an die dichtende Person, ihre Umgebung und ihre Gegenwart gebunden. Demonstrative Titel wie „Persönliches Gedicht Nr. 1, 2, 3 usw.“ und zahlreiche außerhalb der Gedichte vermittelte Informationen zur Person Berrigans (Interview, Familienphotos, Briefe, Lebenslauf, Kritiken, Beschreibungen seiner verschiedenen Tätigkeiten) lassen keinen Zweifel an dem neuen erfrischenden Selbstbewußtsein, mit dem Berrigan metaphorische und sprachliche Kunststücke zugunsten spontaner, unverkrampfter und sensibler Abbildung gegenwärtiger persönlich erfahrener Realität unversucht läßt. Für die amerikanische Lyriker-Avantgarde typische Sätze wie „Ich kann ruhig zugeben, nichts damit zu meinen entledigen auch die Rezipienten ihrer Gedichte leidiger Interpretationsverpflichtungen und machen sie frei für die Lust am Gedicht. Berrigan ist siebenunddreißig Jahre alt, publizierte in allen relevanten Lyrikblättern (Poetry, Fuck You, Mother, Angel Hair, Lines, C, The World) und lehrt zur Zeit am poetry Workshop der Universität Iowa. (März Verlag, Frankfurt; 256 S., 20,– DM)

Christel Buschmann