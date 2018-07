Nach langem Hin und Her hat das Bundeskabinett die Reform zum Lebensmittelgesetz verabschiedet, das den Umgang mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, Kosmetika und Gebrauchsgegenständen wie etwa Grillgeräten, Insektensprays oder Waschmitteln regelt. In der Werbung darf künftig nicht mehr auf heilende oder vor Krankheit schützende Wirkung eines Lebensmittels hingewiesen, das Rauchen nicht als leistungssteigernd oder gesundheitlich unbedenklich angepriesen werden.

Die Freude darüber wird aber nicht lange dauern. Denn dieses Gesetz gilt nur als Leitlinie. Es muß also nicht nur den Bundestag noch passieren. Es bedarf auch einer Unzahl von Rechtsverordnungen, die ihm den nötigen Nachdruck verleihen. Und diese Rechtsverordnungen müssen von den Bundesländern erlassen werden. Wer sich im Föderalismus auskennt, weiß, daß das einige Zeit dauert.

So rechnen denn auch Optimisten damit, daß mindestens fünf Jahre vergehen werden, bis das neue Gesetz in fünf lange Jahre, in denen eine einfallsreiche Lobby so manche strenge Bestimmung unterlaufen und eigene Wünsche einbringen kann. gf