Wirtschaftsminister Schiller warnte vor der „größten Gebührenerhöhung seit Bestehen der Bundesrepublik“. Die Steigerungsraten der Postgebühren von 40 und mehr Prozent, so der Minister, müßten erschreckend wirken. „Das Ausmaß der geplanten Gebührenerhöhung muß auf erhebliche politische, soziale und wirtschaftspolitische Bedenken stoßen. Sie wird in der Bevölkerung Unruhe auslösen, die im politischen Raum noch jahrelang genutzt werden wird.“

Die Warnung des Ministers vor der Unruhe und der möglichen Signalwirkung auf die allgemeine Preissituation fand unterschiedliches Echo. Während sich das Kabinett beim Standardbriefporto (30 Pfennig jetzt, geplant waren 40) dem Schiller-Votum beugte und alles beim alten beließ, entschied man sich im übrigen für eine kräftige Erhöhung der Gebühren.

Die Telephongrundgebühr allein (18 Mark) soll nicht erhöht werden, weil dadurch „der kleine Mann belastet wird“. Dafür wird die Wirtschaft durch die Erhöhung der Gebühreneinheit zur Ader gelassen. Sie bringt nach ihrer eigenen Schätzung rund 90 Prozent der Gebühreneinnahmen. Deshalb der Vorschlag der Wirtschaft: Die Erhöhung der Grundgebühr um drei Mark und der Gebühreneinheit auf nur 20 statt 21 Pfennig.

Besonders arg betroffen fühlt sich der Versandhandel durch die 100- bis 115prozentige Erhöhung des Portos für Drucksachen, auf die der Versandhandel stark angewiesen ist. Die Versender glauben, nur eine Erhöhung auf zehn beziehungsweise 15 Pfennig verkraften zu können.

Die jetzt vorgesehenen Erhöhungen würden den Postaufwand der Versandhäuser (derzeit vier bis sechs Prozent des Umsatzes) um 1,2 bis 1,5 Prozent vom Umsatz erhöhen, was bei der ohnedies knappen Kalkulation zu viel sei. Eine Erhöhung nach den Vorschlägen des Versandhandels würde der Post immer noch 76 Millionen (statt 152 Millionen) Mark einbringen.

Wenn sich Bonn nicht auf ihre Vorschläge einläßt, wollen die Versandhändler sich notfalls zusammenschließen und ihre Drucksachen privatwirtschaftlich billiger verteilen lassen. Ein amerikanisches Unternehmen will demnächst in Karlsruhe eine Versuchsaktion starten, nachdem entsprechende Tests in Holland erfolgreich waren.

Im Postministerium sieht man dieser Herausforderung gelassen entgegen und denkt nicht an ein Nachgeben. Der Grund: Die Gebührenerhöhungen dürften nicht ausreichen, das derzeitige Defizit (ohne Erhöhungen 1971 etwa 1,3 Milliarden Mark) auf Dauer zu decken. Zwar bringen die Erhöhungen der Post bis 1973 ein Mehr von 6,5 Milliarden Mark. SPD-Finanzexperte Hermsdorf hält jedoch Postminister Lebers Vorlage für „eine Milchmädchenrechnung“. Bereits jetzt sei abzusehen, daß 1973 erneut erhöht werden müsse. hff