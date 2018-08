Der stern, so schrieb Manfred Bissinger, leitender politischer Redakteur des Hamburger Magazins, im Dezember letzten Jahres an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Heinz Kühn, „kann seine Aufgabe nicht darin sehen, Intendanten zu ‚machen‘ oder zu verhindern’“. In eben diesem Brief aber, auf stem-Bogen getippt, unternahm Bissinger den Versuch, die Wiederwahl des WDR-Intendanten Klaus von Bismarck zu verhindern und den Kandidaten Werner Höfer zu favorisieren: mit der massiven Drohung, der stern werde – falls es zur Bismarck-Wahl komme – in der „Einleitungsstory“ zu einer geplanten Fernsehserie beschreiben, „warum im größten ARD-Haus der weniger qualifizierte und kaum gewünschte Kandidat im Amte bleibt; welche Folgen an Geldverschwendung und Leistungsminderung das auch haben mag“ und „warum der eigentlich ‚Gewollte‘ (Höfer) nicht gewählt werden konnte ...“

Der unmittelbar folgende Schlußsatz des Briefes lautet: „Es wäre eine schreckliche Geschichte, die allen Beteiligten – WDR, Landesregierung, Bonn und dem Publikum – erspart bleiben sollte.“ Bissinger behauptet heute, mit der „schrecklichen Geschichte“ habe er nicht die angedrohte stern-Story, sondern allein die nach seiner Ansicht falsche Wahlentscheidung gemeint. Das mag der subjektiven Wahrheit entsprechen. Den bösen, nötigenden Doppelsinn der Formulierung kann er damit nicht aus der Welt schaffen und noch weniger die Tatsache, daß er ein Schulbeispiel für den Mißbrauch wirklicher oder eingebildeter Journalistenmacht zum Zweck politischer Pression geliefert hat.

Ein Journalist mag mit den Artikeln, die er in seiner Zeitung schreibt, zuweilen politische Entscheidungen beeinflussen. Wenn er den Einfluß erzwingen will, indem er mit dem noch ungedruckten Wort wie mit einer Waffe droht, verläßt er die Basis seiner beruflichen Legitimation. H. Sch.