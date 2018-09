Von Hermann Bohle

Im 1800 hatte Deutschland 123 Währungen mit mehr als tausend verschiedenen Münzen. 1814 waren noch 29 Währungen mit 164 unterschiedlichen Geldstücken übrig. Im Jahre 1873, nach der Einigung des Reichs, blieben davon nur noch Mark und Pfennig.

Die in Paris erscheinende Monatsschrift 30 jours d’Europe macht die Europäer von heute auf dieses Beispiel aufmerksam. Auch einen praktischen Einfall unserer Vorfahren hält sie für erwähnenswert. Zu Kaisers Zeiten habe jede der großen deutschen Münzen – nicht die Pfennige – auf der einen Seite den Kaiseradler getragen, auf der anderen aber das Bildnis des jeweiligen deutschen Landesfürsten oder das Wappen der Hansestadt, wo das Stück geprägt worden war. Genauso könne es auch die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion mit Europas Präsidenten und Königen machen, wenn die Union 1980 vollendet sei.

Auf der letzten Sitzung des Ministerrats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) haben die sechs Regierungen nun endlich beschlossen, im Laufe dieses Jahrzehnts die Zusammenarbeit so weit auszubauen, daß „die wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf Gemeinschaftsebene getroffen und die erforderlichen Befugnisse auf die Gemeinschaft übertragen werden“. Das Ziel ist klar angesprochen: „Ihren Abschluß kann die Union in der Einführung einer einheitlichen Währung finden, welche die Unwiderruflichkeit des Prozesses gewährleistet.“

Der Europäische Ministerrat sprach sich dafür aus, einige entscheidende Maßnahmen, die zwischen dem (rückwirkend zum 1. Januar) nun beschlossenen Start und dem Ziel erfüllt werden müssen, bereits in der „ersten Stufe“ vorzubereiten. Sie soll drei Jahre dauern – dieser Zeitraum sei „technisch angemessen“, heißt es – und ist dazu bestimmt, die neue Gemeinschaft im Inneren wie nach außen aktionsfähig zu machen. „Rasch und wirksam“ soll sie schließlich handeln können. Die erste Stufe sei dabei nicht etwa als ein Ziel an sich anzusehen. Vielmehr müsse die EWG sie mit der „Entschlossenheit in Angriff nehmen“, das Endziel zu erreichen.

Am Schluß soll 1980 ein eigenständiger, einheitlicher Währungsraum mit unwiderruflich festen Wechselkursen und voll konvertiblen Währungen aller Mitgliedsländer stehen; das heißt alle Währungen sind dann jederzeit und in unbeschränkter Höhe gegeneinander eintauschbar. Die Mitglieder der EWG sollen überdies schrittweise gegenüber der übrigen Welt und in den internationalen Organisationen in Währungsfragen eine gemeinsame Haltung einnehmen und im Innern für alle Erwerbstätigen, für Güter, Dienstleistungen und auch für das Kapital eine völlige Bewegungsfreiheit sichern.

Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und Stabilität werden als gleichrangige Ziele der zukünftigen gemeinsamen Politik herausgestellt. Auf deutsches Drängen wurde die Formel aufgenommen, die Union wolle ihren Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und monetären Bereich verstärken.