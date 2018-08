Seit Jahreswechsel beunruhigt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung die Mieter von Altbauwohnungen. Sie befürchten eine Mieterhöhung, falls der Bundestag den „Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs“ Gesetz werden läßt.

Nach Artikel zwei dieses sogenannten „Artikelgesetzes“ soll für Vermieter von Wohnungen, die vor 1948 erbaut wurden, der Anspruch auf eine „marktgerechte Verzinsung“ und angemessen wirtschaftliche Verwertung gesetzlich fixiert werden,

Ausdrücklich will der Gesetzgeber diesen Anspruch als „berechtigtes Interesse“ des Vermieters und damit als Begründung für eine Kündigung anerkennen, Freilich, nicht jeder Hausbesitzer soll künftig seine Mieter kündigen dürfen, nur weil sich sein Eigenkapital nicht angemessen verzinst: Voraussetzung für eine Kündigung ist, daß das Haus in einem Gebiet „besonderen Wohnungsbedarfs“ liegt. Als solche Gebiete gelten Städte und Landkreise mit einem „erheblichen Fehlbestand an Mietwohnraum“.

Aber auch die Vermieter von Altbau-Wohnungen sind verunsichert, seit der Gesetzentwurf bekannt geworden ist. Bei den Wohnungen, die nach 1948 mit Hilfe von öffentlichen Mitteln gebaut wurden, ist die Berechnung einer „Kostenmiete“ unproblematisch. Sie ist durch Gesetz und Verordnungen geregelt. Wichtigster Punkt bei dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung: die Aufstellung der Kapitalkosten.

Die Berechnung der Kapitalkosten basiert auf den Bau- und Grundstückskosten zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Also lautet die Gretchenfrage: Wie hoch waren diese Kosten, und wie hoch war der Eigenkapitalanteil bei jenen 40 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes, der vor 1948 fertiggestellt wurde? Ist es wirklich gerecht, eine Kostenmiete nach einem Verfahren auszurechnen, das Goldmark und Reichsmark mit der heute gültigen Mark gleichsetzt?

Hamburgs größter privater Bauherr, Robert Vogel, meint: „Es würde niemandem einfallen, einem Hauseigentümer vorzuschreiben, ein Eigenheim, das 1914 20 000 Goldmark, 1936 30 000 Reichsmark und 1951 50 000 Mark gekostet hat, nur zu den jeweiligen Herstellungskosten unter Zugrundelegung der Rechnungseinheit Deutsche Mark gleich Goldmark gleich Reichsmark zu verkaufen.“

Will derselbe Mann jedoch sein Haus vermieten, klagt Vogel, sollen gesetzliche Bestimmungen für die Bemessung des Mietpreises gelten.