Washington, im Februar

Mit dem der südvietnamesischen Armee erteilten Auftrag zum Vorstoß nach Laos verfolgen die Amerikaner ein dreifaches Ziel: den kommunistischen Nachschub an der Hauptschlagader des Ho-Tschi-Minh-Pfades abzuschneiden; dadurch die nordvietnamesischen Verbände zur Massierung zu zwingen, so daß sie von den amerikanischen Luftstreitkräften aufgerieben werden können, und schließlich die Bewährungsprobe der „Vietnamisierung“ eintreten zu lassen, damit der etappenweise Abzug der Amerikaner vollendet werden kann.

Nach den ersten beiden Wochen dieses neuen Unternehmens hatte es freilich den Anschein, als seien alle seine taktischen und operativen Ziele in das Gegenteil umgeschlagen. Das Unternehmen Laos entwickelte sich zu einer äußersten Belastungsprobe nicht allein für die Nordvietnamesen, sondern ebenso für die militärische und politische Kriegführung Amerikas in Indochina. Denn trotz aller gesundbeterischen Kommuniqués der Militärs in Saigon und in Khe Sanh steht mittlerweile fest, daß der erste Anlauf der Südvietnamesen, unternommen mit ihren Elite-Kampfeinheiten, fast völlig fehlgeschlagen ist.

Die Südvietnamesen haben nicht einmal die Hälfte der Wegstrecke bis zu dem ersten großen Straßenknotenpunkt Tschepone zurückgelegt, blieben in dem unwirtlichen Bergdschungelgelände stecken, hatten größte Schwierigkeiten mit dem Nachschub und dem Abtransport ihrer Verwundeten und sehr hohe Verluste, als einige ihrer Riegelstellungen abgeschnitten und aufgerieben wurden. Obgleich Mitte dieser Woche noch keine endgültige Übersicht über den Verlauf der Operation möglich war, wurde doch die Gefahr einer Einkesselung sichtbar, aus der die Südvietnamesen nur von den amerikanischen Luftstreitkräften herausgepaukt werden können.

Dies war das Ergebnis einer verschleierten „Endsieg-Strategie“, die Präsident Nixon verfolgt, seitdem bei den Pariser Friedensverhandlungen kein politisches Einlenken der Kommunisten auf die amerikanischen Bedingungen mehr zu erwarten ist. Er versucht, die Scharten in Laos mit gelegentlichen massierten Bombenangriffen auf Ziele in Nordvietnam auszuwetzen, doch stellen sie keinen militärischen Ersatz dar. Falls die Südvietnamesen sich mit ihren sechzehntausend Mann aus Laos wieder absetzen müßten, falls ihr operatives Ziel, den Ho-Tschi-Minh-Pfad abzuschnüren, nicht erreicht wird und damit auch klar würde, daß sie dem Kampf mit den regulären Einheiten Nordvietnams auf lange Sicht nicht gewachsen sind, hat Nixon nur noch die Wahl zwischen Kriegsausweitung oder Eingeständnis der Niederlage. Die Endsieg-Strategie führt zwangsläufig an solche unwiderruflichen Entscheidungen heran.

Joachim Schwelien