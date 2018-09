Europas Automobilindustrie sieht sich an allen Fronten bedroht. In Deutschland machen steigende Lohnkosten die größten Sorgen, in Frankreich stagniert der Markt, und in Italien drohen neue Arbeitskämpfe Am schlimmsten aber steht es in England. Dort hat man alle Sorgen des Kontinents gleichzeitig: Streikrekorde, Kostenexplosion und rückläufige Autonachfrage.

Dem englischen Ford-Direktor William Batty wurde jetzt der Ärger zuviel. Er empfahl den Ford-Bossen in Detroit, eine geplante Fabrik überall, nur nicht in England zu bauen. Der aktuelle Hintergrund: Ford of England wird seit Januar wieder einmal bestreikt; bisheriger Streikverlust ist ein Produktionsausfall von knapp 300 Millionen Mark.

Die Empfehlung aus England ist sicher richtig. Denn für das neue Fordprojekt ist nichts so wichtig wie die Garantie einer stetigen Produktion. Die geplante Fabrik soll ab Mitte der siebziger Jahre Montagewerke in Entwicklungsländern wie Portugal, Argentinien, Australien und Brasilien mit Motoren versorgen. Produktionsausfälle in der „Motorenzentrale“ durch häufige und unberechenbare Streiks hätten somit weltweite Folgen.

Doch die in der „Tines“ veröffentlichte Empfehlung war höchstwahrscheinlich überflüssig. Fords Flucht vor den englischen Ärgernissen ist nichts Neues. Die Insel war traditionell Fords dominierender Stützpunkt in Europa – heute ist sie es nicht mehr.

Ford verwirklichte in den letzten Jahren neue Projekte in Belgien (Genk), in Deutschland (Saarlouis) und baut zur Zeit eine Getriebefabrik in Bordeaux. Länder wie Holland, die Schweiz, Belgien, Schweden und Norwegen wurden früher fast ausschließlich mit englischen Ford-Modellen versorgt. Heute werden in diesen Ländern überwiegend deutsche Fords und die europäischen Modelle Escort und Capri verkauft.

Hauptursache für diese Entwicklung ist, daß in England bestellte Wagen wegen unvorhergesehener Streiks oft nicht geliefert wurden. So bestellen die Schweizer ihre Capris seit zwei Jahren in Deutschland und nicht mehr in England – obwohl sie dadurch die Zollvergünstigungen der EFTA verlieren.

Für die englische Wirtschaft wäre der Exodus von Ford allein bedeutungslos. Doch die Ford-Affäre ist nicht das einzige Beispiel dafür, daß es auf der Insel für viele Investoren zu viele Ärgernisse gibt. Zu denen, die in letzter Zeit geplante Investitionen stoppten oder gar begonnene Millionenprojekte aufgaben, gehören auch BP, Shell und Alcoa, rd