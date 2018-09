Inhalt Seite 1 — Hund, Papagei und Fernseher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gisela Brüggemann

Als Karl G. im Herbst 1969 diesseits der Zuchthausmauern vor mir stand, war er schmal, blaß, von der Haft gezeichnet, und er wirkte völlig hilflos. Inzwischen haben sich sein Aussehen und sein Auftreten entscheidend verändert. Resümee unserer langwierigen Bemühungen für seine Begnadigung: Es hat sich also gelohnt.

Während der ersten Wochen in Freiheit besuchte er mich relativ häufig. Da war so manches zu besprechen, wofür der überlastete Bewährungshelfer nicht Zeit fand; Unsicherheiten galt es zu überwinden, Erklärungen zu suchen für ihm fremde Dinge. Es folgten ab und zu ein Telephonanruf, ein Gruß, mal ein flüchtiges Hereinschauen.

Als er jetzt wieder erschien, waren seit seinem letzten Besuch Monate vergangen. „Drinnen“, so meint er entschuldigend, „hatten wir trotz allem abends Muße. Ich konnte damals ehrlich nicht begreifen, daß Sie gelegentlich nicht einmal die Zeit für einen Brief fanden.“ Inzwischen hat ihn unser flottes Tempo so sehr im Griff, daß er sagt: „Ich weiß nicht, wo ich noch Zeit für Besuche hernehmen soll.“ Er trägt einen blauen Blazer, dazu graue Hosen, eine Klubkrawatte, alles etwas verwegen auf Oxford getrimmt, aber von guter Qualität, und an einer Leine führt er eine braune Promenadenmischung von Hund. .Meine Vermieterin“, so erklärt er dessen Anklauf, „war mit den Kindern verreist, und ich fühlte mich sehr vereinsamt. Da bin ich zum Tierheim gegangen, und dort fand ich ‚Tobby‘ für dreißig Mark.“

Als Karl G. dabei freundlich lächelte, entdeckte ich an ihm noch eine weitere Neuanschaffung. Seine Zähne, im Zuchthaus noch äußerst schadhaft, blitzen blütenweiß wie sein Hemd, Stolz klopft er mit dem Zeigefinger dagegen. „Ja, meine Krankenkasse ist in Ordnung. Die hat mir mein Gebiß fast komplett bezahlt.“

Seinem Zuchthaus hat Karl G. seit seiner Entlassung keinen Besuch mehr abgestattet. Er sagt: da würde sich vielleicht mancher freuen, wenn ich einmal käme. Aber ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben.“

In der Freiheit ist ihm manches durch einen großzügigen und verständnisvollen Arbeitgeber erleichtert worden. Innerhalb eines Jahres stockte der ohne Rückfragen seinen Stundenlohn um mehr als eine Mark auf. Dennoch möchte Karl G. die Stellung gern wechseln, da der Betrieb, so meint er, veraltet ist. Anhänglichkeit an seinen Chef hat ihn bisher jedoch an einem Wechsel gehindert; denn: „Mein Chef findet doch in dieser Branche so schnell keinen Neuen.“