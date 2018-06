In 77 deutschen Gemeinden, so weist es die Statistik aus, wird an 188 Spielstätten Theater gespielt. Dreißig dieser Spielstätten (sprich: Bühnen) unterstehen den Länderregierungen; 107 haben Städte als Rechtsträger, 51 existieren in privater Rechtsform, was nicht bedeutet, daß es sich hierbei um Privattheater handelte.