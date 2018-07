Geräuschbelästigung aus 188 Kilometer Höhe? Das wäre übertrieben, aber Meßgeräte auf den Bermudas haben niederfrequente Schallwellen registriert, die von den Raketen der Raumschiffe Apollo 12 und 13 stammten, als sie über die Inselgruppe flogen.

Dieser Befund ist vor allem deshalb interessant, weil sich die Raketen zu diesem Zeitpunkt immerhin schon in einer Höhe von Erd-Satellitenbahnen befanden, 188 Kilometer hoch, in einer nahezu luftleeren Schicht der Erdhülle. Schallwellen können sich nicht, wie zum Beispiel Lichtwellen, in einem Vakuum ausbreiten. Deshalb werden die Meßresultate, über die Dr. Donald Cotton und Dr. William Donn in der Zeitschrift „Science“ (12. Februar) berichten, als überraschend empfunden.

Die beiden Geologen vom New Yorker Lamont-Doherty-Observatorium vermuten, daß es sich um eine Erscheinung ähnlich der des Überschallknalls bei Flugzeugen handelt. Die Rakete schleppt eine Wolke aus Abgasen mit sich, die in der nahezu luftfreien Umgebung wie ein riesiger, mit Überschallgeschwindigkeit fliegender fester Körper wirkt. Er ist groß genug, um noch in der atmosphärearmen Schicht eine Kompression zu erzeugen, die sich fortpflanzt und auf der Erde einen – freilich nur noch mit hochempfindlichen Apparaten nachweisbaren –Knall hervorruft.

Für die Wissenschaft ist er interessant, weil man daraus Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Hochatmosphäre ziehen kann. N. K.