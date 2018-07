Von Rudolf Walter Leonhardt

Von zehn Erdbewohnern, die Bayern kennen, kennen es neun als Ferienland;, für acht von ihnen ist Bayern mehr oder weniger identisch mit „Oberbayern“, der Gegend südlich von München bis zur österreichischen Grenze.

Und da liegt ja auch vieles, was gut und teuer und weltberühmt ist: Starnberger See und Tegernsee, sehr unnahbar, da allenthalben von Privatgrundstücken umgeben (ein kleines Vermögen als Quadratmeterpreis), die den ungeladenen Gast fernhalten. Zugänglicher Ammersee und Chiemsee; in dessen Mitte Schloß Herr renchiemsee, das Nymphenburg-Versailles des zweiten Ludwig. Herrenchiemsee ist eine historische Gedenkstätte bundesrepublikanischer Geschichte: vom 10. bis 23. August 1948 tagte dort der Ausschuß, der eine neue deutsche Verfassung entwarf.

Weiter oben in den Bergen dann die mondänen Sommer- und Winterkurorte: unterm Watzmann Berchtesgaden und Bad Reichenhall, unter der Zugspitze Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen, wo die reichen Alten und die Neureichen aus Europa und Übersee sich ihr jährliches Stelldichein geben und viele Zaungäste auch recht vergnügt sind.

„Oberbayern mit seinen Flüssen, Seen und den Alpen wird immer zu den Zielen meiner Urlaubsträume zählen“, schrieb der belgische Botschafter in Bonn, Baron Hervé de Gruben. Wie er, träumen viele.

Wir verließen München in südwestlicher Richtung und fuhren auf den Starnberger See zu – Bundesstraße 2: ursprünglich von Berlin herkommend, führt sie über Hof, Nürnberg, München zur österreichischen Grenze. Seitdem 1936 in Garmisch-Partenkirchen die Olympischen Winterspiele stattfanden, nennt sich das Stück zwischen München und den Alpen ein wenig hochtrabend auch „Olympiastraße“. Heute wird in und um München noch viel mehr nach der Olympiade benannt – freilich nach der von 1972, die aus der „Weltstadt mit Herz“ immerhin eine Weltstadt mit U-Bahn gemacht hat.

Wir berühren den See nur eben an seinem Nordrand, folgen der Straße weiter nach Murnau. Das Städtchen mit vielen buntbemalten Häuschen liegt ganz in der Nähe des Staffelsees, und die Gegend ist noch nicht allzu verwöhnt vom internationalen Tourismus.