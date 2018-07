Die Ankündigung des Bundeswirtschaftsministers, man müsse sich in diesem Jahr auf einen Anstieg der Lebenshaltungskosten um vier Prozent einstellen, hat die deutschen Aktienkurse ebensowenig erschüttert wie der Beschluß des Zentralbankrates, weiterhin auf kreditpolitische Erleichterungen zu verzichten, weil die Auftriebskräfte der Wirtschaft noch zu stark sind. Selbst die in ihrem Ausmaß nicht vorhergesehene Dividendenkürzung der Preussag (von 10 auf 7 Mark) legte keinen Schatten auf die Börsentendenz.

Die Aktionäre denken um. Sie wissen, daß es nur eine Rückkehr zu angemessenen Gewinnmargen über höhere Preise geben kann. Wenn Schiller Preissteigerungen voraussagt, so hoffen sie, daß darin auch höhere Gewinnmargen stecken werden. An der Börse wächst also die Hoffnung – und die Messen in diesem Frühjahr bestätigen dies –, daß ein nicht geringer Teil der bewilligten Lohnsteigerungen auf die Preise abwälzbar sein wird. Von „draußen“ droht keine Gefahr, weil dort die Preise ebenso anziehen. In den USA scheint nach den letzten Meldungen eine neue Teuerungswelle bevorzustehen, die unserem Export weitere Impulse geben könnte.

Daß in Zeiten sich verschärfender inflationärer Tendenzen sofort die Sachwertmentalität durchbricht, beweisen die hohen Umsätze in den Aktien von Hamborner und Harpener Bergbau. Niemand vermag genau abzuschätzen, wie hoch sich der Wert des Grundvermögens dieser ehemaligen Zechengesellschaften stellt. Daß er überhaupt vorhanden ist, scheint für viele Leute Grund genug zu sein, diese Aktien zu kaufen.

Hoch schlugen in den letzten Tagen die Wellen über die Audi/NSU-Genußscheine, die den Gegenwert der Wankel-Motor-Lizenzen repräsentieren sowie über die Audi/NSU-Aktien selbst. Die Einsetzung eines VW-Managements bei Audi/NSU hat die Erwartung auf eine günstige Abfindung der freien Audi/NSU-Aktionäre Wiederaufleben lassen. Ein offizielles Abfindungsangebot dürfte allerdings auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, wenn es in einer Höhe erfolgt, die über dem VW-Kurs liegt. Denn dann wird man den VW-Aktionären erklären müssen, warum die Audi/NSU-Aktien, auf denen zuletzt eine Dividende von 2,50 Mark ausgeschüttet worden ist, besser sein sollen als die VW-Aktien, auf die mit ziemlicher Sicherheit mindestens 9,25 Mark gezahlt werden dürften – nicht zu reden von dem, was das Volkswagenwerk in die Reserven stecken kann und was bei Audi/NSU dafür übrigbleiben wird. K. W.