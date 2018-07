Inhalt Seite 1 — Musik macht dumm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kennt das. Der Schüler kommt nach Hause, ißt mit Appetit zu Mittag und will sich dann tatendurstig und voller guter Vorsätze an die Schularbeiten machen – doch schon ist er da, der Finger, der am Radio spielt, der mit dem Druck auf das Knöpfchen am Plattenspieler oder am Tonband die schöne „high-Stimmung“ schafft, die einen zwar auch mit Optimismus erfüllt und mit Tatendrang, aber nicht für die Schularbeiten. Nein, man sitzt dann im Sessel, raucht und pflegt sich, hört sich die Stones an und Collosseum und, weil’s so schön ist, auch noch Ten Years After. Ist die eine Sendung zu Ende, schaltet man routiniert auf die andere Station um, man kennt sich ja aus, wo und wann es die Musik gibt, die das Leben so schön macht. Und dann ist es vier Uhr, und man hat Hunger, das heißt, man ißt bis fünf Uhr, und weil es sich danach ohnehin nicht mehr lohnt, noch das Mathematikbuch aufzuschlagen oder sich mit einem Lateintext herumzuärgern, greift man vielleicht zu einem Buch, belletristisch natürlich, denn dazu läßt sich die Musik auch noch hören. Und läuft im Wohnzimmer erst einmal der Fernseher, weiß man auch schon, wie man den Abend verbringen könnte. Gegen elf Uhr fällt einem dann ein, daß man heute wieder nichts getan hat, aber man hat sich mit den Jahren daran gewöhnt: das Grauen vor dem nächsten Schultag kann einem den kurzen Schlaf schon lange nicht mehr versauern.

Wie gesagt, man kennt das.

Man sieht auch, wie sich das Notenbild in der Schule entwickelt, und mit Scharfsinn stellt man fest, daß man schon bessere Spickzettel geschrieben hat, daß man schon besser in Form war.

Manchmal hat man auch Momente, in denen man besonders scharfsinnig ist, und dann fragt man sich, woher das eigentlich kommt, daß man noch nichts geleistet hat, daß man sich nutzlos vorkommt und so weiter. Man kennt das ja: Der eine nimmt dann Hasch, der andere schlittert ohne ins Ungewisse, der dritte denkt nach und denkt nach und (falls ihm nicht gerade der Rhythmus der neuen Stones in den Sinn kommt und seinen Gedankengang stoppt) schreit plötzlich: „Scheiß-Rundfunk, Scheiß-Platten, Scheißindustrie!“

Und er hat recht, wenn er irgend jemand gram ist, nur nicht sich selbst. Denn was denken sich eigentlich die Programmdirektoren in den Rundfunkanstalten, wenn sie Sendungen zusammenstellen? Man bringt Heintje und andere Hausmannskost zusammen mit dem Wetterbericht, witzigen Bemerkungen über die Hutmode in Rom, netten Anekdötchen von Publikumslieblingen, man bringt allenfalls für pensionierte Studienräte geeignete Geschichtchen von oder über Hölderlin, manchmal drückt man auch auf die Lachmuskeln, oder man bringt Beat, Pop, Underground, stundenlang.

Am Abend, so um elf, erinnert man sich, daß es vielleicht noch zwei oder drei intelligente Hörer geben könnte, man schiebt also noch schnell eine halbe Stunde Politik oder Feuilleton ein, sagt Guten Abend, liebe Hörer, und spielt das Deutschlandlied ab.

Und die Programmdirektoren stützen sich auf Publikumsumfragen und beteuern: „Die wollen das doch hören, die schalten die Sendungen doch ein, man muß denen doch entgegenkommen, und das Geld...!“