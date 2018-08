Von Erika Engelbrecht

Touropa-Prospekt: „Rhodos – Baden und Erholung an den weiten Küsten und den einsamen Sandbuchten.“

Touropa Urlaubsberater Rhodos: „Der ganze Strand an der Nordwest- und Westküste ist Freistrand, meist eine Mischung von Sand und Kies.“

Erfahrung einer Urlauberin: Erst an Ort und Stelle stellt man fest, daß der erwähnte Freistrand an der von sechs Uhr früh bis nach Mitternacht stark befahrenen Uferchaussee liegt, und daß der Kies aus faustgroßen Steinen besteht.

ti-touristik Information: „Die etwa 120 Hotels der Insel verfügen über fast 13 000 Betten. Bis 1972 sollen aber schon 20 000 Hotelbetten vorhanden sein. Die Kapazitätserweiterungen ... geben allerdings zu Befürchtungen Anlaß, daß die schon jetzt reichlich besetzten Strande überfüllt werden.“

Wer mit Ohropax schlafen kann, sollte sich welches mitnehmen.“ Dieser für den Urlauber außerordentlich wichtige. Rat wird nicht im Touropa-Flugreisen-Prospekt, sondern leider erst auf Seite 81 des 96 Seiten starken „Touropa Urlaubsberater Rhodos“ (1970, 3,80 Mark) gegeben. „Was man gerne wissen möchte“ ist die sehr zutreffende Überschrift des ganz zu Unrecht letzten Kapitels, in dem man schließlich erfährt, daß „... sich alle Hotels in oder bei der Hauptstadt befinden ... Die Konzentration der Hotels auf die Stadt hat den Vorteil guter Verkehrsverbindungen, den Nachteil, daß die meisten lärmgestört sind, teils durch den Auto- und (vor allem) Motorrollerverkehr, teils durch Musik aus Tavernen oder hoteleigene Bands“. Darum wird – siehe oben – Ohropax empfohlen.

„Baden und Erholung an den weiten Küsten und den einsamen Sandbuchten“ verspricht der Touropa-Flugreisen-Prospekt. Und: „Wer die belebten Strände von Rhodos meiden möchte, der findet an der Ostküste der Insel die feinsten und unberührtesten Sandstrände.“ Im „Touropa Urlaubsberater Rhodos“, Seite 54, heißt es deutlicher: „Der ganze Strand an der Nordwest- und Westseite (Richtung Miramare und Trianta) ist Freistrand, meist eine Mischung von Sand und Kies.“ Und weiter erfährt man da: „Besonders empfehlenswert sind die einsamen Sandstrände von Afantu, Colimbia und Charaki (alle östlich der Straße nach Lindos). Leider nur mit eigenem Fahrzeug oder Motorboot zu erreichen“(!).