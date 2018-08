Inhalt Seite 1 — REPORT AUS BONN Seite 2 Auf einer Seite lesen

In letzter Minute entdeckte die SPD-Fraktion in Bonn eine Fußangel im neuen Gesetz zur Vereinheitlichung der Beamtenbesoldung. Einem Interessenten war es gelungen, eine Bestimmung einzufügen, wonach das Pensionsalter für Angehörige des öffentlichen Dienstes, die dem Bundetag angehören oder angehört haben, von bisher 55 Jahren auf 50 herabgesetzt werden sollte. Damit hätten Beamte, die nicht wieder ins Parlament gewählt werden, die Möglichkeit gehabt, sich vorzeitig mit Anspruch auf Pension in den Ruhestand versetzen zu lassen und anderen lukrativen Nebenbeschäftigungen in der freien Wirtschaft nachzugehen. In der SPD-Fraktion wurde die Bestimmung bereits „Lex Berger“ genannt, weil sie auf den CDU-Abgeordneten Ulrich Berger zurückgeht. Berger ist Stadtamtmann und stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes und wird in diesem Jahr 50.

Staatssekretar Louis Storck vom Städtebauministerium enthüllte kürzlich bei einem Journalistengespräch, zu dem-sein Minister Lauritz Lauritzen gebeten hatte, welche Möglichkeiten sich einem geschickten Steuerzahler bieten, der sich vor allzu hohen Zahlungen drücken will. Steuerexperte Storck berichtete, daß er kaum Steuer bezahle, weil er sämtliche legalen Steuervorteile bei seiner Steuererklärung ausschöpft. Wer alle Tricks kennt, kann das komplizierte und überperfektionierte deutsche Steuerrecht durchaus zu seinen Gunsten nutzen. Storck eiwog im Scherz, weitere staatliche Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Seine Ehefrau Ilse, Juristin, könnte nämlich nach dem Berufsförderungsgesetz ihren Juristenberuf aufgeben und mit staatlicher Hilfe 18 Semester Medizin studieren.

Steuersorgen anderer Art hat Ministerialdirigent Helmut Debation aus dem Finanzministerium. Der Unterabteilungsleiter für das Außersteuerrecht, der außerdem noch die Presseabteilung zu betreuen hatte und noch hat (Debation: „Ich wußte manchmal nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich abends um neun aus dem Haus ging“), sah sich in letzter Zeit herber Kritik wegen seiner Arbeit am Steueroasengesetz ausgesetzt.

Obwohl dieses Gesetz seit Jahren vom Parlament gefordert wird – schon 1962 wurde sowohl von der CDU als auch von der FDP darauf gedrängt –, wurde das geplante „Oasengesetz“ zur Verhinderung von Steuerflucht in jüngster Zeit häufig mit der Forderung der Wirtschaft in Zusammenhang gebracht, Dividenden von ausländischen Töchtern inländischer Unternehmen von der Steuer zu befreien. Doppelarbeiter Debation dazu: „Darüber kann man ruhig diskutieren, aber das Steueroasengesetz ist dafür der falsche Prügelknabe.“

Die geforderte Vergünstigung betreffe das gegenwärtig geltende Recht und habe auch nichts mit der derzeitigen Regierung zu tun. Die Wünsche der Wirtschaft seien rund zehn Jahre alt, und sie seien über zehn Jahre lang von anderen Regierungen abgewiesen worden. Sollte sich Finanzminister Alex Möller dazu entschließen, der Forderung der Industrie nachzugeben, so würde „ihm die Wirtschaft dann zum Oasengesetz Beifall klatschen“, wird im Finanzministerium vermutet.

Kurt Schmücker, Ex-Wirtschaftsminister und Bundesschatzmeister der CDU, hat Finanzsorgen. Im Deutschen Monatsblatt, dem CDU-Hausorgan, rief Schmücker Freunde und Wähler der CDU zu Spenden auf: „In die Opposition gedrängt, warten viele Aufgaben auf uns. Denn wir wollen nicht die Erfolge der letzten 20 Jahre Aufgeben. Doch der Einsatz aller Kräfte und ideelle Voraussetzungen genügen nicht dafür. Um das Ziel wieder zu erreichen die volle Verantwortung in die Hand zu nehmen, wird Geld benötigt. Sogar sehr viel Geld!“ Nun wartet Kurt Schmücker, ob sein Flehen erhört wird.

Nachdem neben Wirtschaftsminister Karl Schiller auch Vertreter der Wirtschaft in der Konzertierten Aktion mit Orientierungsdaten aufkreuzten, behaupteten Spötter, die Schillersche Runde entwickle sich zu einer neuen Bonner Daten-Bank. Ein Sprecher des BDI meinte allerdings: „Die Frage ist, ob diese Daten-Bank auch richtig gefüttert ist.“