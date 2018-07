Inhalt Seite 1 — Um die Erbschaft Sun Yat-sens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Obschon ich an dieser Stelle außer Neuerscheinungen zuweilen auch empfehlenswerte ältere Werke vorstelle, hatte ich eigentlich das folgende Buch

Gottfried-Karl Kindermann (Hrsg.): „Konfuzianismus, Sunyatsenismus und chinesischer Kommunismus – Dokumente zur Begründung der Selbstdarstellung des chinesischen Nationalismus“; Rombach Verlag, Olten und Freiburg 1963, 284 S., 35,– DM

nicht in meine Besprechungsliste aufnehmen wollen, weil der Erscheinungstermin ziemlich weit zurückliegt. Da es jedoch nicht nur von Laien, sondern auch von Experten immer noch unkritisch als Standardwerk benutzt wird, erscheint eine kritische Besprechung angebracht.

17 Dokumente sind in diesem Buch versammelt; vorangestellt ist eine Einführung in das Selbstverständnis und Weltbild des modernen China, wie es sich in der Analyse des Münchner Politogie-Professors Kindermann widerspiegelt. Seine zentrale Frage ist „die geistige Standortbestimmung des chinesischen (vornehmlich des sunyatsenistrschen) Nationalismus im Spannungsfeld zwischen den polaren Kräften konfuzianischer Tradition und kommunistischer Revolution“.

Kindermann kam zu dem Ergebnis, daß es der Kuomintang gelungen sei, „den Geist der sunyatsenistischen Reformpolitik ... in Taiwan in maximaler Weise in die Tat umzusetzen“ und „daß die sozialen Leitideen des Sunyatsenismus bisher nirgends konsequenter verwirklicht worden sind als im Zuge der ... sozialen Reformpolitik der Kuomintang, deren Ziel es ist, auf der chinesischen Insel Taiwan und somit vor den Toren des kommunistischen China eine an diesen sunyatsenistischen Leitbildern orientierte Musterprovinz zu errichten“. Es ist erstaunlich, mit welcher Naivität Kindermann der Auffassung huldigte, „das durch sozialpolitische, wirtschaftliche und militärische Reformen gestärkte nationalchinesische Widerstandsregime“ Tschiang Kai-scheks sei „Bewahrerin des konfuzianistischen Kulturerbes und Trägerin des Sunyatsenismus“.

Lassen wir die recht dilettantische Einleitung beiseite und beachten wir nicht solche wohl aus Versehen entstandenen Ausdrücke wie „Taipei-Aufstand“ (statt „Taiping-Aufstand“) und „Extraterritorialität“ (statt „Exterritorialiät“). Das eigentliche Dilemma ist der Hauptteil des Bandes. Die meisten der hier zusammengestellten Dokumente ergeben nicht nur kein repräsentatives Bild „des chinesischen Nationalismus sunyatsenistischer Provenienz“, sondern sind zudem recht eigenwillig übersetzt worden. Da es sich laut Untertitel nicht um eine sinngemäße Wiedergabe von Texten, sondern um „chinesische Dokumente“ handelt, darf der Leser eine gewissenhafte Übersetzung aus Primärquellen erwarten und keine freien Interpretationen. Aus dem Originaltext: „Die soziale und industrielle Verbesserung“ wurde zum Beispiel „Die Verbesserung der sozialen Lebenshaltung der Arbeiterklasse“; „die Sozialisierung der Verteilung“ wurde zur „Entwicklung von Konsumgenossenschaften“. Die Sun Yatsensche Feststellung: „Newton kam zu dem Ergebnis, daß die Sonne das Zentrum des Universums ist. In Anbetracht der astronomischen und verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen ist diese These richtig“ lautet in der Übersetzung: „Eine naturwissenschaftliche Theorie wie Newtons Gesetz von der Schwerkraft kann immer wieder experimentell erprobt und bestätigt werden.“

