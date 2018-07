Inhalt Seite 1 — Woyzecks echte Tränen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das sind so Szenen. Das Fährschiff tuckert Sonntagnachmittag hinüber zur Insel; die Insel liegt prospektreif im Busen des Peloponnes. Die schwarz gekleideten Frauen, junge und alte, haben in den Plastikbeuteln Essen für ihre Gefangenen. Die Verwandten hasten zum Gefängnis. Die Abfertigung für den Besuch dauert lange. Die Inselleute gucken weg, wenn die schwarzen Frauen ankommen, in Gruppen hinaufeilen mit schweren Beuteln, mit eingerollten Matratzen unterm Arm, hinauf zum Burggefängnis, dem Staatsgefängnis der Diktatur.

Seit drei Jahren haben viele wöchentlich die gleiche Fahrt, bringen ein neues Buch mit, ein gelesenes zurück. Auf dem Schiff hat eine gesessen und Kafka gelesen, unglaublich, „Das Schloß“ auf neugriechisch, und fährt zum Gefängnis, das keine Außenfenster mehr hat, nur die dicken Mauern und alte und neue Wachtürme. Seit drei Jahren fahren sie rüber, jeden Sonntagnachmittag, und bringen Bücher, frische Wäsche, Essen. Die Insel hat einen Tempel, einen schönen dorischen. Ägina ist vor allem bei Scharnow beliebt.

Das sind so Szenen. Winterschlußverkauf. Die kalten regnerischen Straßen sind gedrängtvoll, Konsumexplosion. Die Frauen haben ihre Kirchensenats russisch um den Kopf gebunden. Ein Mann steht vor dem grell erleuchteten Fleischmarkt, steckt seinen Handstumpf der vorbeihastenden Menge entgegen und schreit nur das eine Wort: „tyflos“, blind. „Woher?“ frage ich. „Kinima“, vom Bürgerkrieg, sagt er. Bürgerkrieg: Als die Capitanii, die griechischen Guevaras, erfolgreich die eigene Bauernrevolution machten, als im fernen Washington ein erschreckter Truman die Militärhilfe für Griechenland und die Türkei ankurbelte, als der Bauernaufstand unterdrückt wurde, hatte er Hand und Auge verloren.

*

„Der andere hat ihm befohlen, und er hat gehen müssen“, bewundert Woyzecks Marie den Tambourmajor in Büchners Stück, das hier im Griechischen Kunst-Theater von Korolus Khun zum erstenmal aufgeführt wird. In Khuns schwarzem Theater sitzt sie, die Marie: „Und doch hab’ ich ein’ so roten Mund als die großen Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten.“

Khuns Theater ist im Keller. Drüber ist Kinokonkurrenz, wird, im gleichen Haus, der Western „Soldier Blue“ mit griechischen Untertiteln gezeigt. Unten wird der graue Soldat Woyzeck der strammen Studentengarde – hier als Offizierskadetten gekleidet – vorgeführt. Die geschundene Kreatur Woyzeck, der dumme Hauptmann, die Mittelstandsmarie, die sich oben anbiedert an Schmuck und Tand, an Macht und Mann, wird liquidiert; vom Woyzeck, vom Gewissen des Volkes, und Woyzeck wird wohl gehenkt, vom Gewissen des Volkes. Den Tanzaffen läßt Khun von einem Schauspieler darstellen: „Der Affe ist Soldat.“ Und da lacht ein einziges Mal das Publikum im schwarzen Saal, das mit der schnellen Szenenfolge, der elektronischen Musik, den deutschen Volksliedklängen zufrieden ist und der Inszenierung ohne Vorhang gespannt folgt. Da lacht es ein einziges Mal. Und als Woyzeck schluchzt, als ihm wirkliche Tränen über die Schminke rollen, da wischen sich viele im Saal die Augen.

*