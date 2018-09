Bei den Berliner Wahlen konnte die SPD, wie erwartet, ihre absolute Mehrheit trotz beträchtlicher Einbußen knapp behaupten. Die CDU verbesserte sich um 5,3 Punkte, die FDP um 1,4; die SEW scheiterte erneut an der Fünf-Prozent-Klausel.

Am Dienstag begannen erste Kontaktgespräche zwischen SPD und FDP. Die Sozialdemokraten reagierten verbittert auf den Wahlkampf des bisherigen Koalitionspartners, der sich die Brechung der sozialdemokratischen absoluten Mehrheit zum Ziel gesetzt hatte. Alle drei Parteien begrüßten das Ergebnis als Bestätigung ihrer bisherigen Politik. Die nächsten Landtagswahlen finden am kommenden Sonntag in Rheinland-Pfalz statt. Dort wird an einem erneuten CDU-Sieg nicht gezweifelt.

Bis zur letzten Minute hätten die verschiedenen Berlin-Verhandlungen bzw. -Gespräche als Wahlkampfmunition gedient. Während Außenminister Scheel bekräftigte, er erwarte eine Berlin-Regelung noch in diesem Jahr, äußerten sich Washingtoner Regierungskreise pessimistisch über den Fortgang der Vier-Mächte-Verhandlungen. Zwar werde verhandelt; ein Ergebnis sei aber nicht in Sicht.

Aufsehen erregte ein Artikel in der Zeitschrift Sowjetunion heute, die von der sowjetischen Botschaft in Bonn herausgegeben wird. Der Autor bestreitet die Existenz originärer westlicher Rechte in Berlin. Außerdem fordert er vor Verabschiedung einer Berlin-Regelung die Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz.

In eine Sackgasse geraten sind die innerstädtischen Gespräche über Passierscheine. Ziel der Ostberliner Seite ist es offenbar, den Senat durch ein großzügiges Angebot zu veranlassen, auf ihre Vorstellung von der „selbständigen politischen Einheit Westberlin“ einzugehen. Außerdem soll bei dem Angebot nicht mehr zwischen dem Gebiet der DDR und Ostberlin unterschieden werden.