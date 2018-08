In der vorigen Ausgabe hat ZEIT-Verleger Gerd Bucerius den Bundeskanzler wegen einer Wahlkampfäußerung kritisiert, wonach Ernst Reuter „erniedrigende Bettelgänge“ nach Bonn habe machen müssen, um Dienststellen des Bundes nach Berlin zu bekommen. Bundeskanzler Brandt schickte ihm folgende Erwiderung:

Lieber Herr Bucerius, natürlich haben Sie recht, wenn Sie darauf hinweisen, daß nicht nur Ernst Reuter und ich für Berlin gestritten haben. Ich habe übrigens bei meinen kritischen Bemerkungen – auch während des Berliner Wahlkampfes – stets betont, daß in jenen schwierigen Jahren die Berliner Abgeordneten der SPD, CDU und FDP gemeinsam um die Verankerung ihrer Stadt im Wirtschafts-, Finanz- und Rechtsgefüge des Bundes gerungen haben.

Ihre Verdienste um Berlin habe ich ebensowenig vergessen wie die des ersten Bundesbevollmächtigten Dr. Heinrich Vockel, des damaligen Bundessenators Dr. Günter Klein und anderer. Ihre Initiativen zur Förderung der Berliner Wirtschaft waren ebenso bedeutend wie die Auftragsförderung, die Präsident Fritz Berg 1958 in die Wege leitete.

Aber Sie haben sicher auch nicht, vergessen, welcher Mühen es – unter Ihrem hilfreichen Vorsitz – bedurfte, um Berlin in die Gesetze des Bundes einzubeziehen und das Dritte Überleitungsgesetz zustande zu bringen. Auf dem Wege dorthin hat Ernst Reuter in der Tat erniedrigende Bettelgänge machen müssen. In diesem Zusammenhang hat es ja auch Ermahnungen der Alliierten gegenüber der ersten Bundesregierung und – im Juli 1951 – eine öffentliche Rücktrittserklärung Reuters gegeben.

Ich muß weiter dabei bleiben, zumal ganze Aktenbände davon handeln, daß um die Verlegung von Bundesbehörden hart gestritten werden mußte. Oder eine andere Erinnerung: Im Oktober 1956 trat das Kabinett zu seiner ersten Sitzung in Berlin zusammen, nachdem der unvergessene Jakob Kaiser, Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, im Oktober 1949 eine baldige Sitzung angekündigt hatte.

Auch im Interesse unserer gegenwärtigen Verhandlungen für eine Berlin-Regelung möchte ich auf eine weitere Aufzählung und weitere Hinweise verzichten. Die Berlin-Freudigkeit der ersten Bonner Jahre gehört jedenfalls nicht zu den Glanzpunkten der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Willy Brandt