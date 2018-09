Von Wolfgang Müller-Haeseler

Am Dienstag vergangener Woche sah Veba-Chef Heinz P. Kemper wie ein sicherer Sieger aus. Der amtsmüde Konzernboß zeigte sich bei der Vorlage des Jahresberichts der Veba auf die Frage nach seinem Nachfolger mehr als zufrieden: „Es dürfen im Interesse der Kleinaktionäre nur Entscheidungen von der Sache her getroffen werden. Ich habe nach einer Unterredung mit Finanzminister Möller den Eindruck, daß so verfahren wird.“ Zwei Tage später wir die Kemper-Nachfolge indes wieder in der Schwebe.

Kenner der jahrelangen internen Rangeleien um den Chefstuhl bei der Veba hatten die Äußerungen des rücktrittswilligen Kemper als ein klares Votum für den derzeitigen Veba-Finanzchef Rudolf von Bennigsen-Foerder interpretiert. Denn er war systematisch auf diese Aufgabe gedrillt worden. Der 68jährige Kemper selbst will nach der Hauptversammlung am 18. August endlich in Pension gehen.

Doch schon zwei Tage, nachdem sich Kemper wegen der vermuteten Entscheidung über seinen Nachfolger so gutgelaunt gab, war wieder einmal alles offen. Der Personalausschuß des Bundeskabinetts hatte sich nicht zu einem Beschluß durchringen können. Bundeskanzler Willy Brandt, Kanzleramtsminister Horst Ehmke und Finanzminister Alex Möller sprachen sich für eine sachliche Lösung aus, ohne freilich Namen zu nennen. Da die Konkurrenten für den von Kemper anvisierten Nachfolger jedoch eindeutig aus dem politischen Lager kommen, schien der Weg für Bennigsen aus der Kanzlerperspektive frei. Die nächsttiefere Ebene der Bonner Hierarchie mochte sich mit dieser Lösung allerdings nicht zufriedengeben. Dem Vernehmen nach operierte vor allem der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Gerhard Reischl, hinter den Kulissen gegen die Kemper-Pläne. Reischl vertritt die Interessen der SPD-Fraktion bei Alex Möller und weiß vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher seiner Fraktion, Hans Jürgen Junghans, hinter sich.

Junghans aber hat den ehemaligen Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, Dr. Alfred Härtl, SPD-Mitglied und einst Mitbegründer der Jungsozialisten, ins Gespräch gebracht. Härtl hat industrielle Erfahrungen als Manager der Frankfurter Henninger-Bräu gesammelt. Überdies hat sich der Einzelhändlerssohn nach einer Banklehre, dem Studium der Rechts-, Betriebs- und Volkswirtschaft einige Zeit als Vorstand der Flaschenhütte-AG in Amberg bescheidene Meriten erworben. Zwar erfreut sich der Ex-Staatssekretär allgemeiner Wertschätzung, ob seine Erfahrungen jedoch ausreichen, einen Konzern mit einem Jahresumsatz von fast acht Milliarden Mark zu führen, wird in Bonn bezweifelt.

Kempers Favorit von Bennigsen-Foerder ist hingegen seit mehr als 20 Jahren mit den vielfältigen Beteiligungen des Bundes vertraut. Schon als Studiker diente der heute 44jährige im Aufsichtsratsbüro der Bundesgesellschaften. Bevor er in die Veba-Spitze aufstieg, war er zwei Jahre im Bundesfinanzministerium. Über die Position eines Generalbevollmächtigten wurde er schließlich vor zweieinhalb Jahren gegen den massiven Widerstand des ehemaligen CDU-Wirtschaftsministers Kurt Schmücker in den Veba-Vorstand berufen. Dort verwaltet er die Ressorts Finanzen, Recht, Steuern und Beteiligungen.

Zwei andere Kandidaten, die von Bonn als Alternativen zu der von Kemper angestrebten „hausinternen“ Lösung ins Gespräch gebracht wurden, sind inzwischen aus dem Rennen geworfen: der Ministerialdirektor im Finanzministerium, Dr. Werner Lamby, und Dr. Ulf Lantzke, Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium. Beiden fehlt jede industrielle Erfahrung.