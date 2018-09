Inhalt Seite 1 — Ein sehr freundlicher Vormittag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir sagten einander nur Freundlichkeiten. Ein schöner Vormittag! Das ist nicht alle Tage so. Seit die Franzosen fast so häufig in Deutschland sind wie die Deutschen in Frankreich, wobei hier von Geschäftsleuten und von Dienstreisen die Rede ist, ist das bundesdeutsche Leben, soweit es die Arbeit betrifft, nicht mehr unbekannt links des Rheins. Zuerst muß man beispielsweise wissen, Monsieur, daß die Deutschen nie genug Zeit zum Mittagessen haben. Und es sind keine Abend-, sondern Morgenmenschen, Madame. Aber das und noch einiges andere: ist eine Lebensform wie jede andere. Man kommt einander entgegen... Man gewöhnt sich, nichtwahr?

Und was erzählte doch dieser international bekannte Genfer Dirigent?

Ansermet?

Ganz richtig, Ansermet. Er erzählte, daß er mit deutschen Orchestern sehr gern um zehn Uhr morgens probte. Die Künstler, ganz konzentriert, e-r-a-r-b-e-it-e-t-e-n sich die Stücke, N-o-t-e für N-o-t-e. Verstehen Sie? Und abends, beim Konzert oder in der Oper, brauchten sie nur zu wiederholen, was sie vormittags erarbeitet hatten. E-r-a-r-b-e-i-t-e-t, verstehen Sie? Ganz anders mit französischen Orchestern. Vormittags, um zehn oder gar neun (Ansermet war Frühaufsteher, hatte da kein Mensch Lust. Die Künstler gähnten mehr, als daß sie strichen oder bliesen. Aber abends, dann waren sie da! E-n-t-h-u-s-i-a-sm-i-e-r-t!

Und plötzlich kam die Rede auf Personen, die man in dieser Qualität nur in Deutschland trifft, es sei denn vielleicht in Amerika. Gemeint sind – nun, wer? Ah, ja, Monsieur, die deutschen Sekretärinnen!

Was mich betrifft: Ich bin ganz ausgesprochen frankophil. Aber gerade deshalb will ich frei heraus sagen; daß die französischen, na, zumindest die Pariser Sekretärinnen perfekte Lügenmäuler sind. Verzeihen Sie. Monsieur! So perfekte, daß wohl nur Damen mit großer angeborener Lügenbegabung die Laufbahn einer Sekretärin in Paris antreten können. Und abgebrüht, meine Herren! Ihr Chef sitzt daneben. Sie aber lügen ihn nach Algier oder Düsseldorf. Sagt man ihnen: „So, mein Kind, nun passen Sie mir mal flott Ihren Chef. Schließlich will er was von mir, ich nichts von ihm, verstehen Sie, mein Fräulein?“, schon erwidem sie eiskalt: „Bitte sehr, Monsieur! Je vous passe“ und so weiter.

Wenn aber Geschäftsfranzosen nach Deutschland kommen, sind sie ganz entzückt von den Sekretärinnen in den Büros. Welche Offenheit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Unermüdlichkeit!