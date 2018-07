Europas größter Stahlproduzent, die August Thyssen-Hütte AG, hat seine Akionäre mit einer um zwei auf 14 Prozent erhöhten Dividende für das Geschäftsjahr 1969/70 überrascht, und zwar deshalb, weil diese Erhöhung mit einem deutlichen Abschwung der Stahlkonjunktur zusammenfiel. So kann man dem Thyssen-Vorstandsvorsitzenden Hans-Günther Sohl unbesehen glauben, daß noch nie eine Dividendenentscheidung so schwergefallen ist wie in diesem Jahr, zumal auch der Aufsichtsrat sich über die Heraufsetzung durchaus nicht einig war. Dividendenerhöhungen, Zurückhaltung in der Lohnpolitik und Konjunkturdämpfung waren bei einigen Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht auf einen Nenner zu bringen. Sie fürchten die Reaktion der Gewerkschaften.

Für die höhere Dotierung der Ausschüttung sprach der gute Abschluß – der beste der Nachkriegszeit –, der der Thyssen-Gruppe nicht nur eine Umsatzsteigerung um 19,6 Prozent auf 10,88 Milliarden Mark, sondern auch vor allem durch den Abbau von Rabatten eine Erlöszunahme brachte. „Wir wollen gegenüber den Aktionären und der Belegschaft glaubwürdig bleiben“, meinte Sohl. Gegen die Mehrausschüttung sprachen neben der abflachenden Stahlkonjunktur die Kostenexplosion, die innerhalb von 15 Monaten den Personalaufwand je Kopf bei der ATH um 33 Prozent steigen ließ, während die Investitionen sich seit 1968 um fast 50 Prozent verteuerten.

Angesichts der Neubaupläne – im Vorjahr investierte Thyssen fast eine Milliarde Mark – ist eine Pflege der Aktionäre angebracht. So will Sohl denn auch die Aktionäre um ein genehmigtes Kapital in Höhe von 200 Millionen Mark bitten, für deren Verwendung noch keine festen Vorstellungen bestehen. Auf der anderen Seite hat die ATH noch nie Angst vor Schulden gehabt, selbst wenn – wie in diesem Jahr – die Bilanzsumme nur noch zu 29 Prozent durch Eigenkapital gedeckt ist. Dafür verfügt Thyssen über die modernsten Anlagen und die höchste Ertragskraft.

Über die weiteren Dividendenaussichten bestehen noch keine Vorstellungen. Sohl: „Die Dividende muß Ausdruck der Geschäftslage sein. Wenn das laufende Jahr deutlich schlechter wird als das Vorjahr – und so sieht es jetzt aus –, so wird sich das auch in der Dividende ausdrücken.“ Allzu große Befürchtungen suchte Sohl jedoch zu zerstreuen: „Polster müssen gebildet werden, so daß Verschlechterungen in weniger guten Jahren nicht voll auf die Dividende: durchschlagen.“ mh