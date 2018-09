Von Wolfgang Müller-Haeseler

Es dauerte eine ganze Woche, bis sich der Vorstand der Ruhrkohle AG, der deutschen Kohle-Einheitsgesellschaft, nach den ersten Hiobsbotschaften über die finanzielle Situation des Unternehmens zu Wort meldete. „Die allgemein in der Wirtschaft erfolgte Kostenexplosion des Jahres 1970 mit ihren zwangsläufigen Weiterwirkungen im Jahre 1971“, so hieß es, „hat das Gewicht der besonderen Schwierigkeiten, mit denen die RAG aus ihrer Entstehung zu kämpfen hat, verstärkt.“

Wie ernst die Lage der Ruhrkohle AG ist, zeigt nichts deutlicher als die Tatsache, daß sie nicht einmal mehr in der Lage war, eine am Jahresende fällige Zinszahlung von 104 Millionen Mark zu leisten, ein Zustand, der allgemein mit Pleite bezeichnet wird, auch wenn die öffentliche Hand für diese Zahlung eine Bürgschaftszusage gegeben hat.

Der Aufsichtsrat, der am 14. April zusammentritt, muß einen gehörigen Scherbenhaufen beiseite räumen. Noch im Januar war aus dem roten Backsteinbau an Essens Rellinghauser Straße optimistisch zu hören, der Verlust des Geschäftsjahres 1970 werde etwa 60 Millionen Mark betragen. Nach dem Vorjahresminus von 194 Millionen Mark wäre das ein wesentlich günstigeres Ergebnis gewesen, das dem Ruhrkohle-Vorstand den peinlichen Weg zum Amtsgericht erspart hätte, den das Gesetz vorschreibt, wenn das halbe Aktienkapital eines Unternehmens verloren ist.

Doch während der Vorstand noch am Zahlenwerk für 1970 herumbastelt, zerstörte der Bundesbeauftragte für den Bergbau, Gerhard Woratz, alle Hoffnungen. Nach einer Rundreise zu den sieben Betriebsführungsgesellschaften der Ruhrkohle AG erklärte er in Bonn: „Es bedarf einiger bilanzpolitischer Maßnahmen, um den Verlust des halben Grundkapitals zu verhindern“ – mit anderen Worten, der Jahresverlust 1970 mußte mindestens 75 Millionen Mark betragen haben. In einem Brief an seinen Dienstherrn Karl Schiller bezifferte Woratz den Verlust sogar auf 150 bis 160 Millionen Mark. Damit wären sogar knapp zwei Drittel des RAG-Kapitals von 534,5 Millionen Mark verloren.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Firma, Veba-Chef Heinz P. Kemper, zeigte sich ungehalten: „Ich bin dafür, daß der Aufsichtsrat die Zahlen kennt, die anderswo bekannt sind.“ Auch wenn die Addition einzelner Betriebsergebnisse noch keine Konzernbilanz ergibt, dürfte die Rechnung von Woratz nicht allzuweit von der Wirklichkeit entfernt sein.

Thyssen-Chef Hans-Günther Sohl, als Anteilseigner der Ruhrkohle AG ebenfalls Aufsichtsratsmitglied, gab sich gelassener: „Wir sollten uns hüten, den Verlust der Ruhrkohle zu dramatisieren.“ „Alle Beteiligten müssen sich jetzt zusammensetzen und überlegen, was zu tun ist.“