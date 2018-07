Dreißig Patienten, die bislang von chronischen Schmerzen gepeinigt worden waren, brauchen jetzt nicht mehr darunter zu leiden. Denn sobald sie den Beginn des Schmerzes fühlen, legen sie sich eine Gummischeibe an eine bestimmte Stelle auf den Rücken oder Hals; sodann drücken sie auf den Knopf eines Miniatursenders, den sie in der Tasche oder am Gürtel stets bei sich tragen, und augenblicklich weicht der Schmerz einem angenehmen Prickeln.

„Wir haben bis jetzt fast jedem zweiten an chronischen Schmerzen leidenden Kranken mit dieser Apparatur helfen können“, erklärt Blaine S. Nashold, Professor für Neurochirurgie an der Duke-Universität in Durham (US-Staat North Carolina), „im Gegensatz zu bisher üblichen chirurgischen Eingriffen zur Schmerzlinderung, bei denen ein Nerv durchtrennt oder ein kleines Hirngebiet zerstört wird, ist unser Verfahren nicht destruktiv. Darum brauchen wir auch nicht Ausfallerscheinungen – eine allzuoft eintretende Nebenwirkung chirurgischer Schmerzbefreiung – zu befürchten.“

Der dorsal column stimulator (abgekürzt DCS) besteht aus drei Teilen, einem winzigen Radioempfänger, einer Antenne und einem Taschensender. Der Empfänger wird unter die Haut genäht, und zwar auf die Wirbelsäule, wobei zwei mit ihm verbundene haarfeine Platinelektroden so in das Rückenmark gebracht werden, daß sie in den Nervenstrang stechen, der von dem Herd des Schmerzes, kommt. Die Antenne – ein Geflecht aus Drahtschlaufen – ist in eine fünfmarkstückgroße Gummischeibe eingebettet. Sie wird im Bedarfsfall auf die Einpflanzstelle des Empfängers gelegt oder dort mit einem Pflaster befestigt.

Der Miniatursender schickt elektrische Impulse aus, deren Frequenz und Stärke der Patient selbst reguliert. Vom Empfänger werden diese Impulse über die Elektroden an die Nerven gebracht, wo sie offenbar mit den Schmerzsignalen in Interferenz treten und sie so entweder verfälschen oder löschen. Jedenfalls registriert das Gehirn statt des Schmerzes nur noch ein als angenehm empfundenes Kribbeln.

Das Gerät, das sich in vielen Fällen als so hilfreich erwiesen hat, ist von Norman Shealey, einem Neurochirurgen, entwickelt worden, als dieser noch Student von Nashold an der Duke-Universität war. „Es funktioniert, obwohl wir nicht genau wissen warum“, sagt Professor Nashold, „aber solche Mirakel erleben wir ja oft in der Medizin.“ -ow