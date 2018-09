Israels Ministerpräsidentin Golda Meir hat am Dienstag nach einer stürmischen Debatte eine Vertrauensabstimmung in der Knesset gewonnen. Anlaß für den von der rechtsgerichteten Gachal-Partei eingebrachten Mißtrauensantrag war ein Interview der Ministerpräsidentin, das am Wochenende in der Londoner Times erschienen war. Darin machte sie zum erstenmal detaillierte Angaben über Israels territoriale Minimalforderungen: Ganz Jerusalem, Teile der Golanhöhen, Scharm el Scheich, Gazastreifen und Grenzkorrekturen in der Nähe der Hafenstadt Eilat, Außerdem schlug sie die Entmilitarisierung des Sinai unter Kontrolle durch eine international-nationale Truppe vor.

Vor der Knesset bestritt Golda Meir, feste Grenzlinien gezogen zu haben. Sie habe lediglich dargestellt, was Israel zu erwägen bereit sei. Auch eine internationale Garantie – die in dem Interview erstmals nicht strikt zurückgewiesen wurde – sei kein Ersatz für sichere Grenzen.

In den westlichen Hauptstädten wird Golda Meirs Vorstoß als Versuch gewertet, die Verhandlungsposition von Außenminister Eban zu erleichtern. Eban besucht dieser Tage London, New York und Washington. Die angelsächsischen Staaten hatten in der vergangenen Woche mehrfach erklärt, daß sie Jerusalems starre Haltung mißbilligten. Dort vertritt man allerdings die Meinung, daß es an Ägypten sei, einen weiteren Schritt zu tun und auf das israelische Verhandlungsangebot einzugehen.