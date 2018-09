Die Masse der Jugendlichen hat sich anscheinend in eine passive, apathische Rolle geflüchtet, die Konsumieren als einzige „Aktivität“ zuzulassen scheint; denn wie sonst läßt sich die Tatsache erklären, daßJugendliche jährlich mehrere Milliarden Mark für Konsumgüter ausgeben! Es liegt nahe, zu fragen, warum sie sich so verhalten.

Alljährlich finden ausschließlich für Teenager gedachte Messen statt, auf denen vor allem die Konsumgüter angeboten werden, die im Zusammenhang mit den augenblicklichen politischen und modischen Trends der Jugendlichen stehen. Mit der Absicht, den neuen Absatzmarkt „Jugendlicher“ am einträglichsten auszunutzen, wird versucht, dem Jugendlichen ein „neues Bewußtsein“ zu geben, das die Kauffreudigkeit anregt: „Jungsein ist schön.“ Nebenbei und sehr geschickt wird dem Jugendlichen suggeriert, daß er aber nur dann wirklich jung ist, wenn er auch modisch „up-to-date“ ist, wenn er also die Kennzeichen seiner Jugend kauft.

Die Wirtschaft hat keine Hemmungen, mit scheinbar gesellschaftsfeindlichen Werbeslogans zum Kaufen anzuregen. So wurde mit Mao-Bibeln, Black-Power-Plaketten und seit kurzer Zeit mit Pop-Festivals ein Riesengeschäft gemacht. Unter dem Vorwand, bei den Jugendlichen mit dem Motto „Love and Peace“ Solidarität erzielen zu wollen, wurde mit diesen Festivals nur eine neue Möglichkeit gefunden, dem Jugendlichen noch mehr Geld aus der Tasche zu locken. Das eigentliche Ziel solcher Veranstaltungen ist keineswegs Liebe, Friede, Gruppenerlebnis, Solidarität, sondern „money, money“.

Die Hippiebewegung zum Beispiel – ursprünglich eine Protestbewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse – wurde als Impuls für die jugendliche Mode benutzt und somit in die Gesellschaft integriert. Wenn die Wirtschaft die Jugendlichen zu Konsumenten formt, erzielt sie nicht nur einen enormen finanziellen Gewinn. Sie entpolitisiert die Jugend gleichzeitig und festigt damit die Stabilität der bestehenden Gesellschaftsordnung. Denn wenn der Jugendliche damit beschäftigt ist, zu konsumieren beziehungsweise seine Umwelt durch die Brille des Konsumenten zu sehen, wird er nicht das Bewußtsein entwickeln können, das nötig ist, um sich mit ihr zu befassen. Viele Politiker und Unternehmer wissen genau, daß gerade die Jugend der bestehenden Gesellschaft gefährlich werden könnte, wenn sie sich solidarisieren würde, da sie noch nicht so sehr in die Gesellschaft integriert ist, wie es die Erwachsenen durch Beruf und Familie sind. Der Konsumterror ist also gleichzeitig ein politisches Mittel derjenigen, die an der Reproduktion der Gesellschaft interessiert sind.

Wenn ein Jugendlicher seine Lage im gesamtpolitischen Gefüge richtig durchschaut hat, stellt sich für ihn die entscheidende Frage, wie er sich in dieser konsumausgerichteten Gesellschaft dem Konsumterror entziehen kann. Soll er sich in die Traumwelt irgendwelcher Drogen flüchten oder eine Hippiekolonie gründen? Bei näherer Überlegung wird er feststellen, daß er mit Hilfe dieser Lösungen zwar seine Gesellschaftsabhängigkeit negieren, aber nicht abschaffen kann. Denn Haschisch und andere Stimulanzmittel sind typische Konsumgüter. Man kauft sie entweder von dem Geld, das man im Beruf vom Arbeitgeber oder von den Eltern erhält. Die Hippiekolonien in Amerika sind oft auf die Gelder von Bürgern der nächstliegenden Städte angewiesen, die das Geld geben, weil sie die Flucht aus der Wirklichkeit ganz richtig für ein Abstellgleis gegen die Gesellschaft gerichteter Aggressionen halten.

Soll er beschließen, sich nur noch das Nötigste zu kaufen? Mit dem beliebten Argument: „Wenn alle so handeln würden wie ich, wäre das Übel abgeschafft“, kommt man nicht weiter, da man nicht erwarten kann, daß jeder Jugendliche aus eigener Kraft denselben Bewußtseinsstand erreicht. Für den einzelnen Jugendlichen ist es also unmöglich, dem Konsumterror dieser Gesellschaft zu entfliehen. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, liegt darin, daß sich alle solidarisieren. Mit wachsender Solidarität wird die Einstellung der Volksmehrheit sich dahingehend verändern, Güter nicht mehr nach dem Motto „je mehr, desto besser“ zu konsumieren, sie als Prestigemaßstab zu sehen, sondern sie zu gebrauchen, um ursprüngliche – nicht durch Werbung provozierte – Bedürfnisse zu befriedigen. Das aber heißt, daß die gesamte kapitalistische Gesellschaftsform im sozialistischen Sinn umstrukturiert werden müßte.

Friederike Tinnappel (16 Jahre)