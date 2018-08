Inhalt Seite 1 — Insel zwischen Feuer und Meer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eva Jantzen

Daß Santorin, die Vulkaninsel in der Ägäis, geologisch einer der interessantesten Punkte der Erde ist, ist seit langem bekannt. Seit einem Jahr nun tauchen die Namen Santorin und Thera (was beides ein und dasselbe ist) im Zusammenhang mit neuen archäologischen Funden immer häufiger in Zeitungsberichten auf. Man hat nämlich begonnen, eine Siedlung des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, die von meterhohen Bimssteinschichten überlagert war, freizulegen. Eine große erdgeschichtliche Katastrophe, vielleicht die Ursache für das plötzliche Ende der minoischen Hochkultur – auch auf Kreta – beginnt hier, Gestalt zu gewinnen.

Aber Santorin ist nicht nur vulkanologischgeologisch und archäologisch-historisch interessant, nein, Santorin ist vor allem eine schöne Insel, von einer geradezu wilden Schönheit, die man nie wieder vergißt. Wer 14 Tage lang in dem strahlendweißen Ort Thira gelebt hat, auf der Kante des 300 Meter hohen Felsabsturzes über dem Meer – vom frühen Morgen an mit dem Blick auf den Ring der stehengebliebenen Inseln und den riesigen, von einem blauen Meer erfüllten Krater mit dem kleinen noch tätigen Vulkan in seiner Mitte, der hat sich vom gewöhnlichen Leben unsagbar weit entfernt, ist gleichsam aus der Welt herausgefallen. Viel mehr als auf irgendeiner anderen Insel – meine ich – ergreift hier das Gefühl des Abgesondertseins von uns Besitz, und gerade das macht einen Aufenthalt auf Santorin so ungeheuer erholsam.

Man beginnt, mit dieser hochdramatischen, völlig unglaubhaften Kulisse zu leben, die einen umgibt: ein felsiges Eiland, das kaum einen Baum besitzt, kein anderes Gestein als Lava, keine Erdkrume außer Bimsstein. Hier wächst nichts außer unsagbar viel Wein, ein paar Hülsenfrüchten und etwas Getreide. Es ist eine Welt für sich, eine völlig einheitliche Welt, wie von einem einzigen Willen geprägt: die wilden Felsabstürze, die schön und gefährlich sind; von der Gefahr reden auch die Ruinen der Häuser, die nach dem letzten Erdbeben verlassen wurden. Die Farbskala ist auf wenige klare Töne gestimmt: schwarzer und roter Fels, weiße Bimserde, lichtgrüne Weingärten, unendlich einsame graphitgraue Strände.

Der Hauptort der Insel, Thira, liegt gleichsam hoch oben schwebend über dem Wasser: weiße tonnengewölbte Häuschen, verschachtelte unregelmäßige Höfchen mit weißen Mäuerchen, blutrote überhängende Geranien. Es gibt kaum eine gerade Linie: die Tonnen der Häuser, die Kuppeln der Kirchen und Kapellen, die oben abgerundeten Gartenmauern, alles ist wie Naturform am felsigen Hang, nur durch das strahlende Weiß von ihm unterschieden.

Auch die Menschen sind anders als auf dem Festland. Sie empfinden das Außerordentliche ihrer Umgebung offenbar als einen persönlichen Reichtum. Ihre Insel ist die schönste, es gibt keine zweite wie diese. Nun hat sie ihnen sogar noch einen bescheidenen Wohlstand gebracht. Zur Ausfuhr von Wein und Hülsenfrüchten und dem weltweiten Export des Bimsmörtels kam nun der Fremdenverkehr. Santorin liegt zwar am Rande der üblichen Reiserouten, ist 12 bis 14 Schiffsstunden von Athen entfernt und wird nur von wenigen Schiffen angelaufen. Aber die Schiffe der „Kreuzfahrten der Ägäis“ machen jetzt dort halt: für zwei Stunden. Das gibt Arbeit für die 300 Mulis, denn alle Kreuzfahrer reiten die nahezu 600 flachen Stufen hinauf in den Ort. Es gibt dicke Geldbündel für die schmächtigen Maultiertreiber und ein wenig später auch für die zahlreichen Verkäufer theräischer Volkskunst, die in dem schmalen Hauptsträßchen, auf Verdienst hoffend, Spalier sitzen. Und schließlich bekommen noch die Gastwirte ihr Teil, denn natürlich setzen sich die Fremden auch auf eine der schönen Terrassen und schauen staunend hinunter auf den steilen Zickzackweg, den sie hinaufgekommen sind und auf das riesige Kraterrund, in dem klein und weiß ihr Schiff liegt.

Die Ankunft dieser Schiffe bestimmt jetzt den Lebensrhythmus des Ortes. Wenn sie sich nähern, gehen die Pulse schneller. Fieberhaft wird alles vorbereitet. Für eine knappe Stunde hallt dann die Insel wider vom Stimmengewirr. Dann ist es wieder so still wie zuvor. Es gibt Tage, an denen eine Art Feiertagsstimmung über dem Ort liegt. Die Erklärung dafür läßt nicht lange auf sich warten: Heute kommt kein Schiff.