Worüber das Bundeskabinett ursprünglich in Abgeschiedenheit zum Monatsende beraten wollte, ist durch die üblichen Bonner Indiskretionen nun bereits vorzeitig an die Öffentlichkeit gedrungen: die wichtigsten Reformvorschläge zur Steuerpolitik, die von der Steuerreformkommission unter Leitung des ehemaligen bayerischen Finanzministers Rudolf Eberhard erarbeitet wurden und Ende März der Regierung in Bonn übergeben werden sollen.

Die entscheidender Reformpläne der Kommission sehen vor:

Das Lohnsteuerverfahren wird vereinfacht: Der Grundfreibetrag (bisher 1680) wird auf 2400 Mark erhöht; Beginn des Steuersitzes und der Progression bei 16 Prozent, die Höhe des Spitzensatzes soll bei 55 Prozent liegen (bisher 53); die bisherige dreiprozentige Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer ist bereits eingebaut. Der Spitzensatz wird bei 125 000 Mark (bei Ehegatten 250 000 Mark) liegen. Eine Mehrbelastung trifft vor allem Einkommen über 40 000 Mark, darunter werden Entlastungen eintreten.

Neuregelung der abzugsfähigen Sonderausgaben, was eine Mehreinnahme von 17 Milliarden Mark bedeuten könnte.

Die Vermögenssteuer soll bei der Bemessung der Einkommensteuer nicht mehr absetzbar sein.

Der Arbeitnehmerfreibetrag wird einschließlich des Weihnachts-Freibetrags von 240 auf 600 Mark erhöht.

Steuerbefreiungen bei der Grunderwerbssteuer sollen vegfallen.

Das Gewerbesteueraufkommen soll um zwei Drittel der gegenwärtigen Einnahmen verringert, die Gewerbeertragssteuer ganz beseitigt werden.

Aufgehoben werden sollen: die Straßengüterverkehrssteuer, die Gesellschaftssteuer, die Börsen-Umsatzsteuer, die Wechselsteuer und kleinere Verbrauchsteuern.

Bei zum Teil vereinfachten Verfahren bleiben die Versicherungssteuer, Renn- und Lotteriesteuer, Feuerschutz- und Kfz-Steuer.

Die Grundsteuersätze sollen bei der Anwendung der Einheitswerte von 1964 linear erhöht werden.

Erwogen wird außerdem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um vier bis fünf Punkte.

Über letzteres empörte sich schon kurz nach Bekanntwerden der Zukunftspläne vor allem der DGB-Steuersprecher Hans Georg Wehner: „Die Kommission hat an den Realitäten vorbeigedacht. Die Mehrwertsteuer ist einfach kein Goldesel, der mißbraucht werden kann, um die reichen Steuerzahler zu schonen.“

Tatsächlich ist bislang nichts entschieden. Vermutlich wird sogar die Reformkommission noch Korrekturen vornehmen, ehe sie ihre 1800 Seiten umfassende Arbeit abliefert. hff