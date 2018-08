Sieht man von dem Fonds Espac ab, der in-Spanien investiert, so sind für alle in unserer Liste enthaltenen Fonds die ersten beiden Monate dieses Jahres positiv verlaufen. An der Spitze stehen die amerikanischen Fonds, die auch im März noch ansehnliche Wertsteigerungen erzielt haben. Enttäuscht haben dagegen die kanadischen Fonds. Wann wird die kanadische Börse erwachen? Einige Experten rechnen sie zu den interessantesten der Welt. Der kanadischen Regierung ist es gelungen, die hohe Inflationsrate erheblich zu senken. Dabei hat sie – genau wie die Regierung in Washington eine gewisse Unterbeschäftigung in Kauf genommen. Jetzt wird auch dort das Steuer herumgeworfen. Wahrscheinlich werden die Gewinne der Unternehmen früher als erwartet steigen.

Mit einiger Spannung wird in Fachkreisen die Entwicklung der drei Fonds des Eurosyndikats SA, Luxemburg (Financeunion, Eurounion und Patrimonial), beobachtet, die in ihrem Geschäftsjahr 1969/70 (30. September) durch eine äußerst vorsichtige Anlagepolitik auffielen und – wie man heute weiß – die Entwicklung zu schwarz gesehen haben. Im Mai 1970 hat Financeunion etwa die Hälfte seiner US-Aktien abgestoßen. Dadurch ist ein Teil der Wall-Street-Hausse an Financeunion vorbeigelaufen.

Der schweizerische Germac-Fonds, dessen Gegenwert deutsche Aktien bilden, hat mit einem Pius von 13,8 Prozent für Januar und Februar ein beachtenswertes Ergebnis erzielt. K. W.