Eine notwendige Auseinandersetzung einleitend, zeigt ein Franzose den Deutschen, was sie in Heinrich Mann besaßen: den Artisten und Gesellschaftskritiker, Nachkommen Nietzsches und Zolas, einen Konservativen, der in Revolutionen verliebt war, bedeutend noch in seinen Irrtümern und abenteuerlich in seiner Größe.